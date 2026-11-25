Krupp: Forscher prüfen gründlich die NS-Verstrickung des Essener Unternehmers. Eine Aufarbeitung fehlt bei vielen NRW-Unternehmen.

Essen, im FUNKE Event-Center: Die Karte aus dem Jahr 1946, die auf den Bildschirm projiziert wird, zeigt die Stadt Essen von oben. Zwei Farben stellen die Liegenschaften der Firma Krupp dar: In Rosa das Werksgelände.

In Blau die Baracken der Zwangsarbeiter, die weit verteilt in der Stadt liegen. In den Heimen wohnten billige Arbeitskräfte, die Alfried Krupp, Eigentümer der Krupp-Werke, in seinen Werken für die Kriegswirtschaft im Nationalsozialismus missbrauchte. Diese Karte und weitere Quellen sind Teil einer umfassenden Aufarbeitung der Krupp-Geschichte während des Nationalsozialismus. Am 23.

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November wurde dieses Buch in Essen vorgestellt. Historiker, Soziologen und Rechtswissenschaftler schauen in dem Werk aus verschiedenen Perspektiven auf die Geschichte des Unternehmers zwischen 1933 und 1945 und den Prozess gegen Alfried Krupp nach Kriegsende.ein. Ob er überzeugter Nationalsozialist war, sei nach der Quellenlage nicht klar.

Vom Regime profitieren wollte er in jedem Fall, so Co-Autor Joachim Scholtyseck, Historiker von der Universität Bonn:" Es lief auf einen Krieg hinaus und in dieser Hinsicht ist das Kalkül gewesen, dass man mitschwimmt, dass man opportunistisch die Erfolge des Regimes mitnimmt. Die Quellen belegen, dass Krupp regelmäßig neue Zwangsarbeiter anforderte und über deren Arbeits- und Lebensumstände Bescheid wusste. Neben den Zwangsarbeitern gründete Alfried Krupp auch neue Werke in Osteuropa, in denen Zwangsarbeiter eingesetzt wurden.

Nach dem Krieg wurde Alfried Krupp im sogenannten Krupp-Prozess angeklagt. Ein alliiertes Gericht verurteilte Krupp wegen Plünderung und Sklaverei zu zwölf Jahren Haft. Auch sein Vermögen wurde eingezogen. Krupp hielt sich für unschuldig, sprach von Siegerjustiz.

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Die Forschung widerlegt das, so Mitautor Louis Pahlow, Rechtshistoriker der Goethe-Universität Frankfurt. Krupp habe sich als Schreibtischtäter bereichert.

"Zwangsarbeiter sind billig, es ist im Grunde genommen Sklaverei und damit kann ich gute Profite machen. Nach zweieinhalb Jahren wurde Krupp dann jedoch begnadigt. Sein Vermögen erhielt er zurück. 1953 übernahm Krupp wieder die Leitung der Firma. Die Firma Fried.

Krupp und ihr Eigentümer Alfried Krupp waren kein Einzelfall. Die Firmen auf dem Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalens waren für die Nazis von großer Bedeutung. Krupp hat sich wie viele Unternehmer den Nationalsozialisten angedient. Doch nur wenige Unternehmen haben ihre NS-Vergangenheit wissenschaftlich aufgeklärt.

Die Herausgeberin des neuen Bands, Andrea Schneider-Braunberger, hat in einer Studie diese Aufklärung der NS-Geschichte untersucht.

"Wir sind zwar seit den Neunzigern dabei und es werden auch immer mehr Unternehmen, aber es ist leider noch nicht die Mehrheit. Die Studie aus dem Jahr 2024 ergab: nur acht Prozent der betroffenen Unternehmen, haben ihre Geschichte in Nationalsozialismus wissenschaftlich aufgeklärt. Viele Firmen erwähnten zwar die Zeit des Nationalsozialismus auf ihrer Webseite oder einer anderen Veröffentlichung. Bei knapp 20 Prozent wird laut Studie die Zeit aber komplett ausgeblendet.

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Bei der Aufarbeitung der NS-Geschichte gibt es zwischen Branchen große Unterschiede. Große Konzerne würden häufiger wissenschaftlich aufarbeiten als kleine Unternehmen und Mittelstand. Branchen, die international expandieren wollten, hätten früher aufgearbeitet. Das betreffe zum Beispiel die Autobranche.

Auch viele Chemieunternehmen haben ihre Geschichte erforscht. Dort waren die Grausamkeiten der Zwangsarbeit schon lange im Fokus gewesen. Nordrhein-Westfälische Unternehmen stünden im Vergleich recht gut dar. Das liegt an der Struktur, erklärt Historikerin Andrea Schneider Braunberger.

In Nordrhein-Westfalen gäbe es viele Chemie-, Bergbau- und Großkonzerne, die während der NS-Zeit tätig waren.

" Die haben im Vergleich schon stärker aufgearbeitet als die kleinen Familienunternehmen in Baden-Württemberg, die das bei weitem noch nicht so haben. Gründe, sich gegen eine Aufarbeitung zu entscheiden, gibt es viele. Sie kenne Bedenken von Eigentümern und Familienunternehmern, die Angst vor einem negativen Image im sozialen Umfeld hätten, berichtet Schneider-Braunberger.

"Die Erfahrung sei aber eine andere, so die Historikerin. Die Aufarbeitung könne nach innen ins Unternehmen, aber auch nach außen wirken. Opfer könnten sichtbar gemacht und vor dem Vergessen gerettet werden. Vor allem Unternehmen, die mit ihrem Traditionsreichtum werben, müssten sie sich der Verantwortung stellen, meint Schneider-Braunberger.

Der Appel des Abends ist deutlich: Aufarbeitung lohnt sich. Das Buch über die Rolle Alfried Krupps im Nationalsozialismus leistet dazu einen Beitrag. Studie"Verantwortung gegenüber der eigenen Geschichte" der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte aus dem Jahr 2024"Bei der Absage habe ich fast geweint"Immer weniger Vielfalt bei Baumärkten Toom wird zu Obi - eine weitere Baumarkt-Kette fällt weg. So stark hat sich die Branche in den vergangenen Jahren verändert.