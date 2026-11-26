Die Bundesregierung will mit der Rentenreform unsere Altersvorsorge zukunftssicher machen und die Beiträge stabil halten. Doch Union und SPD streiten über den richtigen Weg dorthin. Kernstreitpunkt: die Rente mit 63.

Die Bundesregierung will mit der Rentenreform die gesetzliche Rente zukunftssicher machen, doch statt stabiler Beiträge gibt es vor allem Streit. Im Zentrum steht die Rente mit 63: Während die Union sie abschaffen will, hält die SPD daran fest.

Können sich die Koalitionspartner einigen oder steht mit der Rentenreform auch die Zukunft der Bundesregierung auf dem Spiel? Die Handelsblatt-Hauptstadtjournalisten Josefine Fokuhl und Martin Greive erklären in dieser Folge, warum die Abschaffung der Rente mit 63 so umstritten ist, welche Kompromisse derzeit diskutiert werden – und was das für euch bedeuten würde.

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Auch bei anderen Fragen der Rentenpolitik gehen die Vorstellungen der Koalitionspartner auseinander – etwa beim Blockmodell der Altersteilzeit oder bei der Einbeziehung von Abgeordneten und Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung. Außerdem sprechen die beiden über das Herzstück der geplanten Rentenreform: die Kapitalrente. Ein Teil der Rentenbeiträge soll künftig am Kapitalmarkt angelegt werden. Doch auch hier verzögert sich die Umsetzung.