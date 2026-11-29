Disney startet mit Wie Verhext eine neue magische Ära. Der Film folgt der 16-jährigen Billie und ihrer Mutter Alice in einer Welt voller Hexen und Familienchaos. Jetzt alle Details und die Premiere lesen.

Ab sofort ist der neue Animationsfilm Wie Verhext in den Kinos zu sehen. Die Walt Disney Animation Studios haben mit diesem Titel einen völlig neuen Kurs eingeschlagen und setzen nach den großen Erfolgen von Vaiana 2 und Zoomania 2 auf frischen Wind. Anstatt auf bekannte Franchises zurückzugreifen, präsentiert Disney eineoriginäre Geschichte, die sich ausschließlich auf Zauber, Familienchaos und eine einzigartige magische Welt konzentriert. Dieser Schritt markiert das erste große neue Projekt des Studios seit drei Jahren und soll Zuschauer in eine bislang unbekannte Dimension entführen, die von außergewöhnlichen Figuren und reichhaltiger Hexerei geprägt ist.

Handlung und Magisches Setting des Films

Die Handlung von Wie Verhext stellt eine eigenständige Erzählung dar, die nicht in bestehende Universen eingreift. Die Protagonistinnen sind die 16-jährige Billie und ihre Mutter Alice. Der Film taucht tief in die Kultur der Hexen ein und nutzt dabei klassische Symbole wie schwarze Katzen, Hexenkessel und Krähen. Neben diesen visuellen Elementen werden auch magische Praktiken wie das Tarotkartenlegen und das Räuchern mit Salbei in die Handlung integriert. Diese Atmosphäre schafft eine Welt, die sowohl vertraute Anklänge an den Disney-Kanon aufweist als auch völlig neue Wege geht. Für Fans des Genres sind möglicherweise einige Easter Eggs verborgen, die an frühere Disney-Produktionen erinnern.

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Die Dynamik zwischen Alice und Billie

Im Zentrum des Konflikts steht die komplizierte Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Alice hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Tochter zu beschützen, was sie dazu veranlasste, Billie über 16 Jahre hinweg ihre wahre Herkunft und ihre Identität als Hexe vorzuenthalten. Diese lange Geheimhaltung führt zu unvermeidlichen Spannungen im Alltag. Billie fühlt sich in der Schule als Außenseiterin und zeigt rebellisches Verhalten, während Alice versucht, die Kontrolle über die Situation zu behalten. Die Spannung wird jedoch nicht durch eine gravierende Trennung der Charaktere gelöst. Stattdessen zwingen die äußeren Umstände beide Figuren zur Zusammenarbeit, um die Krise zu meistern.

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Emotionale Tiefe und Identifikationspotenzial

Was dem Film seine besondere Magie verleiht, sind die schmerzhaften Wahrheiten, die im Laufe der Geschichte ans Licht kommen. Diese Erkenntnisse haben oft weniger mit Zaubersprüchen als vielmehr mit der menschlichen Psyche zu tun. Das Identifikationspotenzial für die Zuschauer ist dabei enorm, insbesondere durch die Figur der 16-jährigen Billie. Sie verkörpert typische Teenager-Merkmale wie Combat Boots, ein chaotisches Zimmer voller Film- und Bandposter sowie den Genuss der Musik von Little Mix, insbesondere dem Song Black Magic. Diese Details machen sie zu einer Figur, mit der sich viele Jugendliche und auch Erwachsene leicht identifizieren können, da sie das Gefühl ausdrückt, nicht immer verstanden zu werden und den Erwartungen anderer gerecht werden zu müssen.

Vergleich zu bestehenden Disney-Franchises

Kritisch betrachtet wird die Figur der Mutter Alice, die weniger als Identifikationsobjekt denn als spannende Kontrastfigur wahrgenommen wird. Der Film funktioniert dabei ähnlich wie Elsa und Anna in ihren Filmen, jedoch übertragen auf die Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Alice und Billie werden zu zwei eigenständigen, starken Persönlichkeiten, die ihre eigenen Wege gehen. Diese Dynamik wird als schräg und wundervoll beschrieben. Wie Verhext beansprucht nicht, der beste Disney-Film aller Zeiten zu sein. Dennoch bietet er seinem Publikum, insbesondere Müttern und Töchtern, eine schöne Zeit. Die Botschaft, dass unausgesprochene Wahrheiten nicht zwangsläufig einen Keil in die Beziehung treiben, sondern durch Zusammenarbeit überbrückt werden können, bleibt im Gedächtnis.