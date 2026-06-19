In seinem neuesten abendfüllenden AnimationsfilmWie Verhext erzählt Disney die Geschichte der Teenagerin Billie, die durch das Freisetzen verborgener Kräfte in das magische Reich Hex gelangt und dort Wahrheiten über ihre Mutter Alice entdeckt. Während die Regisseur*innen Fawn Veerasunthorn und Jason Hand eine magische Gegenwelt schaffen, fühlen sich etliche Fans stark an die bereits eingestellte SerieWillkommen im Haus der Eulen erinnert. Der Film folgt Luz Noceda, einer 14‑Jährigen, die auf den Brodelnden Inseln eine Hexe werden möchte, obwohl ihr magische Fähigkeiten fehlen. Parallelen zwischen beiden Werken sind unübersehbar. Trotz der diskutierten Ähnlichkeiten wird Wie Verhext am 21. November 2024 in den deutschen Kinos startet, wo Zuschauer selbst urteilen können, ob es sich um eine kreative Kopie oder eine liebevolle Hommage handelt.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Disney veröffentlicht mitWie Verhext seinen 65. abendfüllenden Animationsfilm, der die Geschichte der Teenagerin Billie erzählt. Billie fühlt sich in ihrem Vorstadtleben nie wirklich zu Hause, bis sie versehentlich verborgene Kräfte freisetzt und in das magische Reich Hex gelangt. In dieser Welt, die von ungezügelter Magie und alten Geheimnissen geprägt ist, deckt sie Wahrheiten über ihre Mutter Alice auf, die ihre Vergangenheit lange verschwiegen hat.

Regie führen Fawn Veerasunthorn und Jason Hand, wobei Veerasunthorn zuvor als Head of Story an DisneysRaya und der letzte Drache beteiligt war. Gemeinsam entwarfen sie Hex als magische Gegenwelt, in der Billies Kräfte nicht fremd, sondern ein integraler Teil sind. Der Film klingt zunächst wie ein klassisches Disney-Abenteuer, doch bereits im Vorfeld sorgte er für Diskussionen unter Fans, die starke Ähnlichkeiten zur SerieWillkommen im Haus der Eulen erkennen.

Diese von 2020 bis 2023 ausgestrahlte US‑Animationsserie folgt der 14‑jährigen Luz Noceda, die durch ein Portal auf die Brodelnden Inseln gelangt - eine magische Welt, die aus den Überresten eines Titanen besteht. Dort freundet sie sich mit der rebellischen Hexe Eda und dem Dämon King an und verfolgt ihren Traum, selbst Hexe zu werden, obwohl ihr keinerlei angeborene magische Fähigkeiten innewohnen.

Auf sozialen Medien wurde bereits gescherzt, der Film trage vielleicht den alternativen TitelWillkommen im Haus der Eulen, aber für Heteros. Ein Fan meinte: Es ist nicht wie derWillkommen im Haus der Eulen‑Film, den wir erwartet haben. Dann werden wir ja sehen, was uns erwartet! Dennoch bleibt abzuwarten, ob die Parallelen zufällig sind oder doch eine bewusste Hommage darstellen.

Der Kinostart vonWie Verhext ist für den 21. November 2024 in deutschen Kinos geplant. Bis dahin können sich Disney‑Fans selbst ein Bild von den Ähnlichkeiten machen. Die Wartezeit nutzen viele, um die Serie erneut zu entdecken oder über die möglichen Bezüge zu spekulieren.

Unabhängig von der Debatte verspricht der Film ein visuell beeindruckendes Erlebnis mit einer coming‑of‑age‑Story, die Identität und Zugehörigkeit thematisiert. Die Regisseur*innen betonten, dass Hex als lebendige, magische Welt konzipiert wurde, die Raum für Selbstentdeckung bietet - ein Kernthema, das sowohl inWie Verhext als auch inWillkommen im Haus der Eulen im Mittelpunkt steht. Letztlich entscheidet das Publikum, ob der neue Film als eigenständiges Werk wahrgenommen wird oder als Weiterführung eines bereits beliebten Franchise‑Elements.

Die Vorfreude auf das Disney‑Fan‑Event D23 2024, wo weitere Highlights präsentiert wurden, hat die Erwartungen zusätzlich angeheizt. Für viele ist es spannend zu beobachten, wie Disneys Animationsabteilung traditionelle Motive neu interpretiert und dabei sowohl alteingesessene Fans als auch neue Zielgruppen anspricht. Die Diskussion umWie Verhext zeigt, wie wachsam das Publikum heute ist und welche Bedeutung Narrative‑Kontinuität und Originalität im Zeitalter des Revival‑Trends haben.

Bisher bleibt Disney eine offizielle Stellungnahme zu den Vergleichen schuldig, doch der Erfolg des Films wird nicht zuletzt davon abhängen, ob er es schafft, seine eigene magische Note zu setzen. Bis zum Kinostart wird die Debatte wohl weitergehen - und das nicht nur unter eingefleischten Disney‑Enthusiasten, sondern auch in breiteren Kreisen, die sich für animierte Geschichten interessieren.

Es bleibt abzuwarten, obWie Verhext es vermag, sowohl Kritiker als auch die Fans der Originalserie für sich zu gewinnen und einen eigenen Platz in der Disney‑Animationsgeschichte zu finden. Der Film verspricht auf jeden Fall eine farbenfrohe, emotionale Reise in eine Welt, in der Magie allgegenwärtig ist und die Suche nach der eigenen Identität im Mittelpunkt steht. Die Vorfreude auf die deutsche Synchronfassung und die musikalische Untermalung ist ebenfalls groß, trägt doch die Musik in Disney‑Filmen oft maßgeblich zur Atmosphäre bei.

Insgesamt bietet die Veröffentlichung vonWie Verhext wieder einmal Anlass, über die kreativen Prozesse hinter den großen Animationsstudios zu spekulieren und wie Ideen entstehen, reifen und schließlich auf die Leinwand gelangen. Ob der Film als Kopie, Hommage oder vollständig eigenständiges Werk wahrgenommen wird, bleibt eine der spannendsten Fragen rund um die anstehende Veröffentlichung. Die Zuschauer werden entscheiden, ob die Parallelen stören oder ob sie vielmehr ein Gefühl der Vertrautheit erzeugen, das den Film zugänglicher macht.

Auf jeden Fall wird der Film Teil der laufenden Diskussion über kreative Weiterentwicklung im Animationsfilm sein und könnte neue Maßstäbe für zukünftige Disney‑Produktionen setzen. Bis dahin heißt es warten, bis der Vorhang fällt und Billies Geschichte in den Kinos lebendig wird. Die Hoffnung vieler Fans ist, dass der Film trotz aller Vergleiche eine eigene, frische Perspektive auf das Genre bieten wird. Nur so kann er nachhaltig in Erinnerung bleiben und nicht nur als Epigone einer erfolgreichen Serie gelten.

Die Bühne ist bereit fürWie Verhext - und die Welt wird sehen, welche Magie er wirklich in sich trägt





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wie Verhext Willkommen Im Haus Der Eulen Disney Animationsfilm Hexe Magie Hommage Kopie D23

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Steam-Demo der C&C-Hommage startet mit 95 Prozent positiven ReviewsDust Front RTS sorgt mit seiner Steam-Demo für Aufsehen: 95 Prozent positive Reviews, RTS-Gefechte und C&C-Anleihen im Überblick.

Read more »

Vorsicht vor Fake-Shops: Wie dubiose Händler wie 'Kern & Vogel' Kunden täuschenImmer mehr Verbraucher fallen auf scheinbar deutsche Online-Shops herein, die minderwertige Ware aus China liefern. Ein Fall zeigt, wie man Betrüger erkennt und sich schützt.

Read more »

Hautkrebs: Wie erkenne ich die verschiedenen Typen – und wie schütze ich mich im Urlaub?355.000 Menschen werden dieses Jahr in Deutschland wohl an Hautkrebs erkranken. Den Dermatologen Eckhard Breitbart hat es schon 23-mal getroffen. Wie Sie sich selbst untersuchen können und was Sie im Sommer unbedingt lassen sollten.

Read more »

Wie Fabian Reese über seine eigene Inszenierung stolpertDer bekannteste und beliebteste Spieler von Hertha BSC? Sicherlich Fabian Reese. Bis jetzt. Sein Wechsel zum VfL Wolfsburg ist erklärbar - und sorgt doch für Wut und Kopfschütteln.

Read more »