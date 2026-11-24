Burkhard Jung sagt, was für ihn eine lebenswerte Stadt ausmacht – und fordert bei der Pflege eine deutlich weitergehende Reform.

Nach mehr als einem Jahrzehnt Wartezeit ist der sechste Teil der «Grand Theft Auto»-Reihe veröffentlicht worden. Der gigantische Ansturm bringt weltweit die Datenleitungen ans Limit.

Lebenswert, aber finanziell unter Druck: Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetages, erklärt im Interview, wo Städte angesichts klammer Haushalte jetzt sparen müssen und warum die Pflegereform für erheblichen Unmut zwischen vielen Bürgermeistern und dem Bund gesorgt hat. Außerdem schätzt er ein, wie viel von der virtuellen Großstadtwelt ausHerr Jung, vor ein paar Tagen ist das Videospiel GTA 6 erschienen, in dem eine amerikanische Großstadt mit sozialer Ungleichheit, Kriminalität und Verkehrschaos dargestellt wird.

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Wie viel davon erkennen Sie in den Herausforderungen deutscher Städte wieder? Ich habe das Spiel selbst noch nicht gespielt, kenne es nur aus den Medien. Aber das, was ich bisher gesehen habe, ist eine andere Wirklichkeit. Wir haben keine amerikanischen Verhältnisse.

Natürlich liegen die Themen aber alle auf dem Tisch: gefühlte Unsicherheit, Suchtprobleme, offene Drogenszenen in vielen Großstädten, Obdachlosigkeit und auch Clan-Kriminalität. Das ist alles bekannt. Aber das Spiel ist nicht geeignet, unsere Wirklichkeit abzubilden. Städtetagspräsident Burkhard Jung sieht eine zunehmende Vermüllung des öffentlichen Raums.

Viele Städte seien aber nach wie vor lebenswert.

„Stadtluft macht frei“ – das alte Wort ist für mich auch heute die Überschrift für eine moderne, bunte und offene Stadt. Pralles Leben, Kultur auf der Straße und in den Häusern. Der öffentliche Raum gehört den Menschen und nicht den Autos. Menschen begegnen sich über alle Grenzen hinweg, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Religion.

Die Stadt ist ein Schmelztiegel der Meinungen und des Miteinanders. Das zeigt sich etwa, wenn der schwule Junge aus dem kleinen Dorf in die Großstadt zieht, um sich frei bewegen und seine sexuelle Orientierung leben zu können. Eine Stadt muss Raum bieten, seinen Lebensweg zu gehen,Tokio Hotel: Städtetagspräsident sieht „Grenzverletzung“ und rechnet mit Band abViele Städte sind nach wie vor lebenswert. Aber es gibt Gefährdungen: zunehmende Vermüllung des öffentlichen Raums, illegale Müllablagerungen, Sucht- und .

Hinzu kommen Ängste in der Bevölkerung, bestimmte Orte aus Sorge vor Kriminalität zu besuchen. Auch das gehört zur Wahrheit. Wir haben nicht die Kontrolle verloren, aber die Sorgenfalten werden größer. Das hat viel mit der Präsenz vonund Ordnungskräften zu tun, aber ebenso mit einer angemessenen Hilfestruktur: Streetwork, offener Sozialarbeit und niedrigschwellige Angebote.

Dazu gehören etwa ein Hilfebus für Obdachlose im Winter oder Straßensozialarbeit für suchtgefährdete Jugendliche. Auch ganz praktische Maßnahmen helfen: Grün in Parkanlagen zurückschneiden oder Spielplätze regelmäßig bestreifen. All das erfordert Personal und kostetStädtetagspräsident Burkhard Jung weist auf die angespannte Finanzlage vieler Städte hin. Bei der Pflegereform fordert er, an einer Vollversicherung zu arbeiten.

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Viele Kommunen stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Wie dramatisch ist die Lage? Äußerst dramatisch. Wir sind chronisch unterfinanziert.

Alle Kommunen zusammen haben im vergangenen Jahr mehr als 30 Milliarden Euro Defizit gemacht. In diesem und im kommenden Jahr wird es ähnlich aussehen. Viele Städte müssen deshalb ihre sogenannten freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand stellen. Dabei sind gerade das die Dinge, die eine Stadt lebenswert machen: Kultur, Sport, die Gestaltung des öffentlichen Raums oder Angebote für, Jugendliche und Senioren.

Wenn Bund und Länder uns nicht finanziell unter die Arme greifen, fahren wir immer mehr auf Verschleiß. Dann werden Schultoiletten nicht saniert, Kultur findet im öffentlichen Raum weniger statt und Sportvereine geraten unter Druck. Es geht jetzt wirklich um das Vertrauen in die Demokratie und darum, wie die Menschen vor Ort Lebensqualität erfahren. Für mich ist Sport keine freiwillige Betätigung der Städte, sondern existenziell für das Leben in einer Stadt.

Sportvereine bieten Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten, sich zu bewegen, fairen Wettstreit zu erleben und Gemeinschaft zu erfahren. Trotzdem gilt der Bereich außerhalb des Schulsports vielerorts als freiwillige Aufgabe. Das KfW-Kommunalpanel beziffert den Sanierungsstau bei kommunalen Sportstätten auf 21,6 Milliarden Euro. Das ist dramatisch.

Sport ist ein wichtiger Kitt, der die Stadtgesellschaft zusammenführt. Ist es ein Armutszeugnis für ein reiches Land wie Deutschland, wenn Kinder nicht mehr selbstverständlich schwimmen lernen können? Absolut. Wir sind nach wie vor die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Ich will nicht akzeptieren, dass wir bei der Sanierung unserer Sportstätten nicht weiter sind. Aber den Städten fehlt das Geld. Es geht nicht um die normale jährliche Instandhaltung, sondern um einen immer größeren Rückstand bei Pflege und Unterhalt. Die Städte werden das aus eigener Kraft nicht stemmen können.

Es hilft teilweise, aber man muss die Summen herunterbrechen. Von den 100 Milliarden Euro, die für kommunale Investitionen vorgesehen sind, kommen im Durchschnitt etwa 60 bis 65 Prozent bei den Städten und Gemeinden an. Rechnet man mit 60 Milliarden Euro, bekommt Leipzig davon etwa ein Prozent, also rund 60 Millionen Euro. Das reicht für eine Schule ohne Turnhalle. hat aber 180 Schulen, die alle Sporthallen brauchen. 100 Milliarden Euro klingen wahnsinnig viel.

De facto ist es in einer Stadt wie Leipzig eine Schule. Was muss sich ändern, damit die Kommunen wieder handlungsfähig werden? Wir brauchen kurzfristig Hilfe, etwa durch eine andere Verteilung der Umsatzsteuerpunkte und ein Sofortprogramm des Bundes in einer Größenordnung von 30 Milliarden Euro pro Jahr.

Außerdem müssen wir die Finanzarchitektur dieses Landes neu diskutieren: Die Kommunen tätigen etwa ein Viertel der staatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen. Wir müssen auch darüber sprechen, welche Aufgaben die Städte überhaupt übernehmen sollen. Muss eine Kommune beispielsweise jeden Personalausweis ausstellen oder jeden Führerschein organisieren? Manche Aufgaben könnten auf Landes- oder Bundesebene besser aufgehoben sein.

Und wir müssen digitaler und effizienter werden. Dazu braucht es mehr Tempo. Vor allem aber muss die Wirtschaft wieder wachsen, damit die Steuereinnahmen steigen. Auch über die Ausgaben des Sozialstaats müssen wir ergebnisoffen sprechen.

Solche Modelle gibt es, auch bei Schwimmbädern und Schulen. Aber am Ende wird es oftmals teurer, weil die privaten Margen der Steuerzahler bezahlt. In bestimmten Bereichen wird private Hilfe dennoch notwendig sein, etwa beim Umbau der Wärmenetze, weil vielen Stadtwerken das Kapital für die Vorfinanzierung fehlt. Solche Investitionen lassen sich aber nicht mit einem Theater, einem Orchester, einer Schwimmhalle oder einer Schule vergleichen.

Auch ÖPNV-Mobilität bleibt ein großes Zuschussgeschäft. Ein weiteres großes Problem sind die steigenden Pflegekosten. Wie sehr belastet die Hilfe zur Pflege die kommunalen Haushalte inzwischen? In Leipzig haben sich die Pflegekosten, die wir über das Sozialamt zahlen, innerhalb der vergangenen fünf Jahre auf 55 Millionen Euro verdoppelt.

Gerade in Ostdeutschland können viele ältere Menschen den Eigenanteil für einen Pflegeheimplatz nicht mehr aufbringen. Wenn auch die Kinder nicht mehr als 100.000 Euro verdienen, springt das Sozialamt ein. In Leipzig werden inzwischen rund 40 Prozent der Heimbewohner über das Sozialamt mitfinanziert. Eigentlich soll das Sozialamt dem einzelnen Menschen in Not helfen, mittlerweile ist es zum Regelfinanzierer der Pflege geworden.

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Daran sieht man, wie sehr das System kollabiert ist. Eigentlich soll das Sozialamt dem einzelnen Menschen in Not helfen, mittlerweile ist es zum Regelfinanzierer der Pflege geworden. Daran sieht man, wie sehr das System kollabiert ist. Sie waren ein scharfer Kritiker des Pflegeneuordnungsgesetzes.

Was hat Sie daran besonders empört? Wir hatten uns gefreut, dass der Bund zugesagt hatte, ab dem 1. Oktober jedes Kabinettsgesetz auf seine finanziellen Auswirkungen für die Kommunen zu prüfen. Es sollte das Prinzip gelten: Wer bestellt, bezahlt.

Bei Mehrkosten von mehr als 200 Millionen Euro sollten Bund und Länder die Kosten für die Kommunen übernehmen. Und dann wurde das neue Pflegegesetz am 30. September, also einen Tag vor Inkrafttreten dieses Prinzips, durchs Kabinett gebracht. Das war ein krasser Vertrauensbruch.

Der Gesetzentwurf bedeutet für uns Milliarden an Mehrkosten. Ich glaube, ich habe noch nie so dicke Luft unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern erlebt wie in diesen Oktobertagen. Wir erwarten nach wie vor eine Entlastung und fordern sie massiv ein. Ich würde einen Fahrplan für fünf bis zehn Jahre entwickeln und vom angestrebten Ende her denken.

Mein Ziel wäre eine Vollversicherung der Pflege, die dafür sorgt, dass ein Mensch im Alter versorgt ist. Auf dem Weg dorthin braucht es eine Begrenzung der Eigenanteile und eine schrittweise abschmelzende Beteiligung von Bund und Ländern, möglicherweise auch der Kommunen. Die entstehende Finanzierungslücke muss geschlossen werden.

Außerdem müssen wir darüber sprechen, wie die organisiert ist und wer daran wie viel verdient. Wichtig ist, dass ältere Menschen die Sicherheit haben, nur bis zu einem bestimmten Betrag selbst zahlen zu müssen. Man könnte es wenigstens einmal durchrechnen: einen vernünftigen Pfad über zehn Jahre. Dabei kann am Ende auch eine weitergehende Teilabsicherung stehen – das will ich gar nicht ausschließen.

Entscheidend ist, dass wir uns überhaupt auf den Weg machen und verschiedene Modelle prüfen. Ich sehe aber bislang keine Bemühungen in diese Richtung. Stattdessen verlässt man sich auf die Finanzierung durch die kommunalen Sozialämter. Das kann nicht gut gehen.

Ein anderes Problem vieler Städte ist der Wandel der Innenstädte: Wie schwer würde ein weiterer Rückzug von Galeria für die betroffenen Städte wiegen? Für viele Städte ist ein Warenhaus nach wie vor ein Nukleus, um den herum sich andere Geschäfte ansiedeln. Der Publikumsverkehr ist wichtig, damit auch die umliegenden Geschäfte mehr Kunden haben. Besonders für mittelgroße Städte haben Warenhäuser eine zentrale Bedeutung.

Deshalb müssen die betroffenen Galeria-Filialen frühzeitig das Gespräch mit den Städten suchen, um über alternative Nutzungen und neue Nutzungsmischungen zu sprechen. In Leipzig entsteht gerade aus einem früheren Karstadt-Haus ein kluger Mix aus Geschäften, Büroflächen und Nahversorgung. In Hamburg gibt es ein Reallabor für Kultur, Kreativwirtschaft und Handwerk, in Fulda ein Stadtlabor. Und in Siegen ist die Universität in ein früheres Kaufhaus eingezogen.

Es gibt viele Möglichkeiten. Die Städte reichen die Hand. Ich glaube nicht, dass das Warenhaus tot ist. In Leipzig funktioniert unser Haus nach wie vor.

Vielleicht hat es eine Etage zu viel, aber es ist ein Anlaufpunkt. Wenn Service und Mischung stimmen und es genügend Laufkundschaft gibt, kann das Konzept weiter funktionieren. Wenn ein Standort nicht zu halten ist, muss man allerdings die Chance ergreifen, ihn alternativ zu entwickeln. Brauchen die Städte grundsätzlich ein neues Konzept für ihre Innenstädte?

Ja. Die europäische Innenstadt muss sich wieder auf ihre Wurzeln besinnen: Wohnen, Gewerbe, Kultur, Kirchen und Schulen gehörten früher selbstverständlich zusammen. Wir müssen Innenstädte so entwickeln, dass sie den Menschen gehören. Je weniger Autos die Innenstadt besuchen, desto mehr Möglichkeiten für Begegnung und Dialog entstehen.

Wohnen sollte wieder dazugehören und nicht die Ausnahme sein. Auch die Geschäfte müssen sich verändern und individuelle Angebote machen, die man nicht einfach im Internet bekommt. Wir brauchen eine neue Gastronomie, neue Wohnformen, mehr Begrünung und Beschattung sowie öffentliche Plätze, an denen Menschen sich begegnen können. Sonst werden es viele Innenstädte künftig schwer haben.

Burkhard Jung wurde am 7. März 1958 in Siegen geboren. Der studierte Germanist und Theologe arbeitete zunächst als Lehrer und wechselte 1991 als Schulleiter an das Evangelische Schulzentrum Leipzig. Seit 2006 steht er als Oberbürgermeister an der Spitze der Stadt.

Von 2019 bis 2021 war Jung erstmals Präsident des Deutschen Städtetages, seit 2025 hat er das Amt erneut inne. Bei der Leipziger Oberbürgermeisterwahl im Februar 2027 tritt er aus Altersgründen nicht wieder an. Damit endet nach mehr als 20 Jahren seine Amtszeit im Rathaus der Messestadt. Sehr geehrte Leserinnen und Leser, herzlich willkommen bei unseren Diskussionen. Für ein faires und respektvolles Miteinander bitten wir Sie, sich an