Wie Viel Kosten Wird Die Nintendo Switch 2?

Alle Informationen zum Preis der Nintendo Switch 2, Leaks, Gerüchte und Expertenmeinungen. Wann wird der offizielle Preis bekannt gegeben?

Nintendo hat endlich die lang erwartete neue Konsole öffentlich präsentiert. Die Reaktionen auf die Switch 2 waren gemischt, aber die allgemeine Stimmung unter Nintendo-Fans ist voller Vorfreude. Gleichzeitig gibt es noch viele ungeklärte Fragen, vor allem nach dem genauen Release -Datum und dem Preis . Die Fans befürchten möglicherweise einen Preis -Schock, und Leaks sowie Experten geben Hinweise darauf, worauf sich Spielerinnen und Spieler gefasst machen müssen.

Die ursprüngliche Switch wurde im März 2017 in Deutschland für etwa 330 Euro verkauft. Aktuell liegt der typische Verkaufspreis der alten Switch bei knapp 300 Euro. Die deutlich abgespeckte Switch Lite wurde 2019 zum Start für rund 230 Euro veröffentlicht. Auch heute müssen Kunden noch etwa 220 Euro für die Konsole ausgeben. Die teuerste Variante ist die Switch OLED, die Ende 2021 für rund 350 Euro auf den Markt kam. Heutzutage müssen Nintendo-Fans noch immer etwa 330 Euro für eine Switch OLED ausgeben. Der Preis der Switch 2 ist eines der am meisten diskutierten Themen. Leaks, Gerüchte und Experten deuten auf einen Preis von etwa 400 bis 450 Euro hin. Manche Meinungen gehen sogar von knapp 500 Euro aus. Diese Preisspanne wird durch einen neuen Leak aus Kanada weiter unterstrichen, der besagt, dass die Switch 2 in Kanada etwa 500 kanadische Dollar kosten wird, was etwa 340 Euro entspricht. Zudem gibt es Gerüchte über zwei Varianten der Switch 2: eine Standard-Version und ein verbessertes Modell. Die Premium-Switch soll teurer sein, aber ein farbintensiveres OLED-Display und mehr Speicherplatz bieten. Die Standard-Switch 2 soll zwischen 400 und 450 Euro kosten, während die Premium-Variante etwa 450 bis 500 Euro kosten könnte. Nintendo hat in seinem ersten offiziellen Trailer zur Switch 2 noch nicht verraten, ob es wirklich zwei Varianten geben wird. Es ist also nur reine Spekulation. Nintendo wird den offiziellen Preis der Switch 2 wahrscheinlich in einigen Wochen bekannt geben. Am Mittwoch, 2. April 2025, stellt Nintendo die neue Switch im Detail bei einer Online-Live-Präsentation (Nintendo Direct) vor. An diesem Tag werden viele offene Fragen geklärt, darunter auch der genaue Release-Tag und der Preis der Switch 2.





