Eigentlich hätte die Gemeinde am Starnberger See in ihrer sanierten Hauptstraße gern eine neue Weihnachtsbeleuchtung zum Strahlen gebracht. Doch dann fehlte das Geld. Sind die Bürger eingesprungen?

Eigentlich hätte die Gemeinde am Starnberger See in ihrer sanierten Hauptstraße gern eine neue Weihnachtsbeleuchtung zum Strahlen gebracht. Doch dann fehlte das Geld. Sind die Bürger eingesprungen?

Tutzing - Nach einem Spendenaufruf für die Weihnachtsbeleuchtung in Tutzing am Starnberger See leuchten dort nun zehn Sterne im Ortskern. Nach dem Aufruf der Stadt seien mehr als 14.000 Euro von mehreren Spendern zusammengekommen, sagte ein Sprecher der Stadt. Die Resonanz sei "sehr, sehr positiv" gewesen: "Genau deswegen haben wir den Aufruf gestartet.

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" Zwar hätten die Menschen in Tutzing auch ohne die Spenden nicht ganz auf Lichterglanz in der Adventszeit verzichten müssen, weil auch Einzelhändler im Ort eine Beleuchtung angebracht hätten. Aber bei der Sanierung der Hauptstraße habe die Stadt eigentlich extra Vorrichtungen für Weihnachtsbeleuchtung an den Straßenlaternen anbringen lassen - und die könnten dank der Spenden im ersten Winter seit der Sanierung nun auch genutzt werden.