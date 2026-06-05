Wie zwei alte Zeichentrickfolgen mein Masters-of-the-Universe-Kinoerlebnis retteten

Ein kurzer, gezielter Blick in die originalen Zeichentrickserien reicht aus, um die neue Realverfilmung von Masters of the Universe vollständig zu verstehen. Zwei Folgen aus den 1980ern liefern das nötige Hintergrundwissen für die Anspielungen und den Abspann des Films.

Als Kind der 2000er Jahre war ich zu jung, um die ikonische TV-Zeit der Zeichentrickserie n rund um He-Man , Skeletor und She-Ra in den 1980er Jahren mitzuerleben.

Die Welt von Eternia und die Macht von Grayskull lernte ich erst viel später kennen. Aufmerksam wurde ich durch die Ankündigung der neuen Realverfilmung von Masters of the Universe. Da ich vor dem Kinostart Interviews mit den Stars Nicholas Galitzine und Camila Mendes sowie Regisseur Travis Knight führen würde, wollte ich mich schnellstmöglich vorbereiten.

Statt stundenlang alte Serien zu schauen, entschied ich mich für einen gezielten Ansatz: Ich sah mir jeweils die vierte Episode der ersten Staffeln von He-Man und She-Ra an - insgesamt etwa 42 Minuten. Diese knappe Zeitspanne reichte völlig aus, um die zahlreichen Anspielungen im Film zu verstehen und das Kinoerlebnis deutlich zu bereichern. Besonders wichtig war die She-Ra-Folge, denn im Abspann taucht She-Ra alias Adora auf, was eine wichtige Vorausdeutung auf eine mögliche Fortsetzung ist.

Auch andere Andeutungen im Film erschließen sich mit diesem minimalen Vorwissen viel besser. Wer also vor dem Besuch des neuen Films schnell in die Materie finden möchte, dem empfehle ich diese beiden kurzen Episoden als idealen Crashkurs. Sie bieten einen perfekten Einstieg in die Charaktere, die Welt und die zentralen Motive des Franchise, ohne dass man ein großer Fan der alten Serie sein muss. Nach dem Film kann man bei Interesse natürlich tiefer in die umfangreiche Hintergrundgeschichte eintauchen





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