Wieder Israel Hass auf der Berlinale Bühne

Auf der Berlinale wurde die verbotene Terror-Parole 'From the River to the Sea' skandiert, die die Auslöschung Israels impliziert. Tilda Swinton, die diesjährige Ehrenbärträgerin, zeigte sich als Befürworterin der antisemitischen BDS-Kampagne. Dies sind nicht die ersten Vorfälle von Antisemitismus auf dem Filmfestival, was die Frage nach der Sensibilität und der Neutralität der Berlinale aufwirft.

Bei einer Vorführung des Films „Queerpanorama“ auf der Berlinale wurde die verbotene Terror -Parole „From the River to the Sea“ skandiert. Videos in sozialen Medien zeigen Jun Li, den Regisseur des Films, wie er aus einem Brief des Schauspielers Erfan Shekarriz vorliest. In dem Schreiben heißt es unter anderem: „Während Sie diesen Film sehen, ersticken Millionen von Palästinensern unter dem brutalen, vom Westen finanzierten Siedlerkolonialismus Israel s.

“ Zusätzlich wird die deutsche Regierung und die internationale Gemeinschaft für ihre Unterstützung Israels kritisiert. Gegen Ende des Vortrags fällt schließlich die Terror-Parole „From the River to the Sea“. Mit diesem Satz wird die Auslöschung Israels impliziert, und zwar ein Gebiet vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer als freies Palästina gesehen. Die Parole gilt in bestimmten Kontexten als strafbar. Zuvor hatte bereits die diesjährige Ehrenbärträgerin, die schottische Schauspielerin Tilda Swinton (64), bei der Pressekonferenz zur Eröffnung der Berlinale bekräftigt, dass sie eine „große Bewunderin“ der israelfeindlichen, antisemitischen BDS-Kampagne (steht für „Boykott, Desinvestition und Sanktionen“) sei. Diese Ereignisse werfen erneut Fragen nach der Sensibilität und der Neutralität der Berlinale als Filmfestival auf. Es ist nicht das erste Mal, dass antisemitische und israelfeindliche Äußerungen auf der Berlinale Platz finden. Vor einem Jahr warfen mehrere ausgezeichnete Künstler dem jüdischen Staat vor, einen Völkermord im Gazastreifen zu begehen. Sie schwiegen jedoch zum Zeitpunkt des 1200 Israelis tötenden Angriffs durch den Hamas-Terror am 7. Oktober. Nur einen Tag später teilte ein offizieller Instagram-Account der Berlinale – „Berlinale.Panorama“ – drei Bilder mit israelfeindlichen Inhalten.Diese wiederholten Vorfälle wirft auch die Frage auf, ob die Berlinale ausreichend Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass die Plattform frei von Hassreden und Antisemitismus ist





