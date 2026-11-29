Nach der Niederlage in Saarbrücken konnte der SV Wehen Wiesbaden auch das Heimspiel gegen den SV Meppen nicht gewinnen. Dabei wäre durchaus mehr möglich gewesen.

Nach der Niederlage in Saarbrücken konnte der SV Wehen Wiesbaden auch das Heimspiel gegen den SV Meppen nicht gewinnen. Dabei wäre durchaus mehr möglich gewesen.

Der SV Wehen Wiesbaden bleibt in der 3. Liga im zweiten Spiel hintereinander ohne Sieg. Gegen den SV Meppen verpassten die Hessen die Möglichkeit, das Spiel rechtzeitig zu entscheiden. Florian Hübner und Luis Sprekelmeyer für die Gäste beim 1:1. Nach gemächlichem Beginn ging die erste Chance an die Gäste: SVWW-Keeper Florian Stritzel konnte einen Freistoß von Jannic Ehlers nur abprallen lassen, Stefan Rankic bekam den freien Ball aus wenigen Zentimetern Entfernung aber nicht über die Linie gedrückt .

Advertisement

Auf der Gegenseite wenig später eine fast baugleiche Szene: Meppens Torwart Julius Pünt parierte zunächst Hübners Versuch nach einem Eckball, Marcus Müller bekam den zweiten Ball, schoss aber aus nächster Nähe den Keeper an . Auch die dritte Torraumszene resultierte aus einem ruhenden Ball: Roberto Massimo gab einen Freistoß herein, Hübner ließ den Ball über den Kopf zur Führung ins lange Eck rutschen .