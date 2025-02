Wieder kein Erfolg für deutsche Ski-Alpin-Athleten: Team-Kombi-Hoffnungen zerplatzen

Die deutsche Ski-Alpin-Mannschaft verpasste bei der Weltmeisterschaft erneut die Chance auf eine Medaille. In der Team-Kombi-Disziplin schieden sowohl Jessica Hilzinger als auch Lena Dürr im Zielhang aus. Die mentalen Schwächen der Athleten und das fehlende Selbstvertrauen scheinen die Hauptgründe für den erneuten Misserfolg zu sein.

Die deutschen Ski-Alpin -Athleten verpassten erneut die Chance auf eine Medaille bei der Weltmeisterschaft . Während die Abfahrtsläuferin Aicher im ersten Durchgang der Team-Kombi -Disziplin auf Platz zwei lag, schieden sowohl Teampartnerin Jessica Hilzinger als auch Lena Dürr im Zielhang aus. Auch wenn die neue Team-Kombi -Disziplin eine vielversprechende Möglichkeit für die deutsche Mannschaft gewesen wäre, die lange ersehnte Medaille zu holen, blieb es erneut ohne Erfolg.

Bereits im ersten Durchgang verpasste Hilzinger die Chance auf eine Medaille, als sie aus dem Lauf ausschied. Die Hoffnung lag nun bei Lena Dürr, der Slalom-Spezialistin, die Aichers Vorsprung lediglich ausfahren musste. Doch auch Dürr konnte die Nervenstärke nicht aufbringen und flog im Zielhang raus. Es ist ein erneuter Rückschlag für die deutsche Ski-Alpin-Mannschaft, die seit langem auf der Suche nach einer Medaille ist. Die Team-Kombi-Disziplin bot eine besondere Chance, denn in dieser Disziplin ist es nicht nur wichtig, individuell stark zu sein, sondern auch, als Team zusammenzuarbeiten. Die deutsche Mannschaft hätte die Möglichkeit gehabt, ihre Stärken zu kombinieren und endlich eine Medaille zu erringen. Doch die mentale Stärke fehlt den Athleten, und sie scheinen kein Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten zu haben. Auch die fehlende Erfahrung auf höherem Niveau spielt eine Rolle.Diese fehlende mentale Stärke und das fehlende Selbstvertrauen haben die deutschen Athleten in der Vergangenheit immer wieder gebremst. Es scheint, als ob die Druck der Erwartungen und die Angst vor dem Scheitern die Leistung beeinträchtigt. Die Mannschaft braucht dringend eine positive Wende, um wieder zu dem Glauben zurückzufinden, dass sie in der Lage ist, eine Medaille zu holen. Vielleicht ist es Zeit, neue Strategien zu entwickeln, um das Selbstvertrauen der Athleten zu stärken und ihnen den Druck zu nehmen. Denn nur wenn sie wieder an sich glauben und ohne Angst an den Start gehen, können sie ihre volle Leistung abrufen und den Erfolg erreichen, den sie sich wünschen





