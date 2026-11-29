Manche nennen es 'Komasaufen' - und tatsächlich enden Alkoholvergiftungen bei Kindern und Jugendlichen häufiger in der Bewusstlosigkeit. Die aktuelle Entwicklung macht Fachleuten Sorgen.

Manche nennen es "Komasaufen" - und tatsächlich enden Alkoholvergiftungen bei Kindern und Jugendlichen häufiger in der Bewusstlosigkeit. Die aktuelle Entwicklung macht Fachleuten Sorgen. München - Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie hat das Rauschtrinken unter Kindern und Jugendlichen in Bayern wieder zugenommen. 1.625 Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 19 Jahren wurden im Jahr 2025 wegen Alkoholmissbrauchs stationär versorgt - gut sechs Prozent mehr als im Vorjahr.

Besonders bei den Mädchen und jungen Frauen ist die Entwicklung drastisch, wie die Krankenkasse DAK Bayern der Deutschen Presse-Agentur schilderte.

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"Während die Zahl der männlichen Betroffenen um rund drei Prozent auf 848 zunahm, erhöhte sie sich bei den Mädchen um 9,6 Prozent auf 777", erläuterte die Kasse unter Berufung auf bislang unveröffentlichte Zahlen des Landesamtes für Statistik. Dabei war die Zahl der betroffenen Mädchen 2024 noch um fast zehn Prozent zurückgegangen - und ist somit nun wieder ungefähr auf den Ausgangswert von 2023 zurückgekehrt.