Wieder Sorge um die dänische Königin Margrethe: Wieder ins Krankenhaus eingeliefert

Die dänische Königin Margrethe II. muss nach einem früheren Sturz erneut stationär behandelt werden. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie Mitte Mai nach Herzproblemen aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen wurde. Eine CT-Untersuchung zeigte eine größere Einblutung im Hüftbereich auf.

Wieder Sorge um die dänische Königin Margrethe: Nur wenige Tage nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus muss die 86-Jährige wieder stationär behandelt werden. Dänemark s Altkönigin Margrethe II. ist erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die 86-Jährige muss nach einem früheren Sturz behandelt werden. Eine CT-Untersuchung habe eine größere Einblutung im Hüftbereich gezeigt, teilte der Palast mit. Margrethe war erst Mitte Mai nach Herzproblemen aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen worden. Ihrer Majestät gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte der Palast mit.

Es wird mit einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt gerechnet. Am 14. Mai war die Dänin mit einer sogenannten Angina pectoris - Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen - ins Krankenhaus in Kopenhagen gekommen. Mitte April hatte Margrethe ihren 86.

Geburtstag gefeiert. Anfang 2024 hatte sie überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn, König Frederik X., überlassen. (dpa





express24 / 🏆 16. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Königin Margrethe II. Krankenhausaufenthalt Sturz Angina Pectoris Kopenhagen Dänemark König Frederik X.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dänische Königin Margrethe (86) muss erneut in Krankenhaus behandelt werdenDie dänische Königin Margrethe (86) muss erneut in einem Krankenhaus behandelt werden. Sie hatte sich im Kopenhagener Rigshospitalet einer Angioplastie unterzogen, um eine Koronararterie zu weiten. Nach ihrer Entlassung wollte sie ins Schloss Fredensborg zurückkehren, aber ihre Beteiligung an einer Theater-Inszenierung wurde abgesagt. Sie hat sich mit dem Entwerfen von Kostümen und Bühnenbildern für Theaterstücke und Fernsehserien einen Namen gemacht.

Read more »

Königin Mary verrät: Margrethe hat sich heimlich einer OP unterzogenWährend sich die dänische Königsfamilie beim alljährlichen Royal Run zeigt, erholt sich Frederiks Mutter Margrethe nach einer OP in der Klinik.

Read more »

Dänische Königin Margrethe nach Sturz erneut im KrankenhausWieder Sorge um die dänische Königin Margrethe: Nur wenige Tage nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus muss die 86-Jährige wieder stationär behandelt werden.

Read more »

Dänische Königin Margrethe nach Sturz erneut im KrankenhausKopenhagen - Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 86-Jährige muss nach einem früheren Sturz behandelt

Read more »