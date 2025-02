Wieder Streit um Gamsjagd in den Alpen: Ganzjähriges Bejagen in Schutzwäldern - Risiko oder Lösung?

Die Jagd auf Gams in den bayerischen Alpenregionen ist wieder Thema. Der Naturschutz und die Forstwirtschaft stehen sich gegenüber. Wird die Gams zur Gefahr für die Wälder oder ist die Jagd die Lösung?

Alpen regionen in Bayern, wo die Gams seit vielen Jahren ein umstrittenes Thema ist, erleben derzeit erneut eine Debatte über die Jagd auf dieses Symboltier. Der Grund für die erneute Eskalation: ein Gerichtsentscheid , der die Gültigkeit einer Verordnung zur ganzjährigen Jagd auf Gämsen in Schutzwaldgebieten in Frage stellt.

Die Bayerischen Staatsforsten argumentieren, dass die Gams durch ihren starken Verbiss junger Bäume die Sanierung der Schutzwälder gefährdet, die vor Erosion, Muren und Lawinen schützen sollen. Sie plädieren für die Aufhebung der Schonzeit, um die Gamspopulationen in den Sanierungsgebieten zu regulieren. Der Jagdverband und der Verein Wildes Bayern haben jedoch erfolgreich gegen die Verordnung geklagt, da sie befürchten, dass die ganzjährige Jagd negative Auswirkungen auf die Gamspopulationen und andere geschützte Arten wie Raufußhühner und Steinadler haben könnte. Der Bund Naturschutz hingegen unterstützt die Schonzeitaufhebung, um die Gämsen aus den Sanierungsgebieten in höhere Regionen zu vertreiben, wo sie weniger Schäden verursachen. Die Diskussion dreht sich dabei insbesondere um den Umfang der Jagdgebiete und die Auswirkungen auf die Gamspopulation. Aktuelle Zählungen der Staatsforsten zeigen, dass die Gamsbestände stabil sind, während der Bund Naturschutz die nachträgliche Überprüfung des Gerichtsurteils auf die Gültigkeit der neuen Verordnung erwartet. Der Jagdverband plant Meanwhile, einen Hauptsacheantrag einzureichen. Der Ausgang der Debatte wird die Lebensräume der Gämsen in den Alpenregionen Bayerns entscheidend beeinflussen.





