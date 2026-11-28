Nach dem erneuten Stromausfall sichern Dieselgeneratoren das AKW Saporischschja. Die IAEA warnt vor wachsenden Risiken für die nukleare Sicherheit.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Das AKW Saporischschja im August 2024: Als ein Feuer ausbrach, herrschte in Europa Panik. Nach einem erneuten Stromausfall sichern derzeit Dieselgeneratoren wichtige Sicherheitssysteme des größten Atomkraftwerks Europas.

Die Reaktoren stehen still, doch Entwarnung gibt es nicht. Das besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja verlor in dieser Woche erneut seine letzte Verbindung zum Stromnetz, laut Atomenergiebehörde mutmaßlich infolge militärischer Aktionen. Seitdem sichern Dieselgeneratoren wichtige Sicherheitssysteme. Die IAEA verhandelt mit Moskau und Kiew über eine örtliche Waffenruhe für Reparaturen.

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Es ist bereits der 28. vollständige Ausfall der externen Stromversorgung seit Beginn deshat sechs Reaktoren. Seit 2022 erzeugt es keinen Strom mehr. Inzwischen stehen alle Blöcke im Kaltabschaltzustand. Das senkt das unmittelbare Unfallrisiko.