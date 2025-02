Wieder Vorfall in Damentoilette der Universität Essen

Auf einer Damentoilette der Universität Essen wurde erneut ein Mann erwischt. Der Vorfall ist der zweite in einem Monat im selben Gebäude.

Auf einer Damentoilette der Universität Essen wurde erneut ein Mann erwischt. Vor einem Monat gab es bereits einen ähnlichen Vorfall im selben Gebäude. Am Wochenende teilte die Hochschulleitung in einer internen Rundmail mit, dass eine männlich aussehende Person in einer Damentoilette angetroffen wurde. Das Gebäude befindet sich auf dem Essener Campus der Universität.

Der Vorfall wurde durch ein Video in sozialen Netzwerken bekannt, das von einer Studentin aufgenommen wurde, die einen Mann beim hektischen Verlassen einer Damentoilette gefilmt hatte. Die Universität zeigte den Vorfall bei der Polizei an, baute zusätzliche Sichtschutz in den betreffenden Toiletten ein und wies das Sicherheitspersonal an, dort besonders aufmerksam zu sein. Die Universität machte den Vorfall erst eine Woche später öffentlich, was von der Studierendenvertretung scharf kritisiert wurde. Unter den Studentinnen sorgte die Angelegenheit für Verunsicherung, sodass sie sich häufig nur zu zweit auf die Toilette wagten - wenn überhaupt. Auch den jüngsten Fall hat die Universität bei der Polizei angezeigt. Eine Durchsuchung der Toilette ergab jedoch keine weitere Videokamera





