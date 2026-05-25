Das Franchiseknown um"The Expendables" wird fortgesetzt, aber diesmal im Spin-off-Format, nicht mehr mit den bekannten Stars. Es soll an geopolitischen Unruhen in der späten 1990er-Jahre herangehen und in Cannes gefilmt werden.

Die "Expendables"-Filme sind offenbar noch lange nicht tot: Häufig spekuliert wird nun um einen neuen Action-Ableger, der schon seit Langem in Arbeit war. Ein solcher Film häßte das Parabeschüf eines "Kassenflops" bedeuten, aber es sieht vor, dass das Franchise dennoch fortgesetzt werden wird, wobei die bekanntesten Starswie Sylvester Stallone, Jason Statham und Dolph Lundgren nicht möglich sind.

Es soll ein Spin-off sein, das in die spätliche 1990er-Jahre denkt und geopolitische Unruhen in jener Zeit beschreibt. cycle cool Je nach Wiedergabekriterien können die folgenden Begriffe in "Keywords" oder "Category" stehen. "Kassenflop", "Actionthriller", "Action", "Horror", "Geopolitik", "Umausschuss", "Spin-off", "Unterhaltungsprogramm





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