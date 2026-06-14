Nach zehnmonatiger Bauzeit ist die Hamburger Bahn zwischen Berlin und Hamburg wieder in Betrieb. Doch anstatt kürzerer Fahrzeiten müssen Reisende mit erheblichen Verspätungen rechnen. Die Deutsche Bahn begründet dies mit Abnahmefahrten und temporären Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ein Überblick über die Probleme und die Alternativen.

Die Hamburger Bahn , die kürzeste Schienenverbindung zwischen Berlin und Hamburg, ist am 14. Juni nach einer langen Bauphase wieder eröffnet worden. Viele Fahrgäste hatten diesen Tag herbeigesehnt, nachdem die Strecke seit dem 1.

August 2025 aufgrund einer umfassenden Korridorsanierung vollständig gesperrt war. Ursprünglich war eine Bauzeit von neun Monaten bis Ende April 2026 geplant, doch die tatsächliche Sperrung dauerte länger. Nach der Wiederinbetriebnahme zeigte sich jedoch schnell, dass die erhofften Verbesserungen ausbleiben: Statt kürzerer Fahrzeiten müssen Reisende mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Auf dem DB-Navigator wurden bereits am frühen Morgen zahlreiche rote Fahrzeitangaben angezeigt, und die Züge fuhren dem regulären Fahrplan hinterher.

Teilweise betrugen die Verspätungen zwei Stunden und mehr, was deutlich über den ursprünglichen Planungen lag. Bereits vor der Sanierung hatte der ehemalige Bahnchef Hartmut Mehdorn eine Fahrzeit von 90 Minuten zwischen den beiden Metropolen versprochen, doch dieses Ziel wurde erneut deutlich verfehlt. Selbst der im Juli 2026 in Kraft tretende Fahrplan sieht lediglich eine minimale Verbesserung auf 107 Minuten vor, während in der Übergangszeit sogar Zuschläge von zehn bis 15 Minuten anfallen.

Als Begründung nennt die Deutsche Bahn notwendige Abnahmefahrten und eine vorübergehend gesenkte Höchstgeschwindigkeit auf einigen Abschnitten, obwohl die Strecke normalerweise für 230 km/h ausgelegt ist. Konkrete Beispiele verdeutlichen das Ausmaß: Der ICE 604 von Leipzig nach Hamburg-Altona sollte laut neuem Plan nach 128 Minuten Fahrzeit ankommen, ankam aber erst nach 128 Minuten anstatt der versprochenen 107 Minuten. Ähnlich erging es dem ICE 808, dessen Reisedauer auf der sanierten Strecke fast so lang war wie während der Umleitungen über Stendal.

Dies steht im krassen Gegensatz zu den 93 Minuten, die bereits nach der Sanierung 2004 möglich waren. Zusätzlich zu den Problemen der Deutschen Bahn bietet der private Anbieter Flixtrain mit dichteren taktungen und vergleichbaren Fahrzeiten eine Alternative.

Allerdings lief auch hier der Betrieb am ersten Sonntag nicht reibungslos: Flixtrain 1239 fiel aus, was die insgesamt enttäuschende Bilanz des Wiederbeginns unterstrich. Die langfristige Perspektive bleibt unklar, doch klar ist, dass die Korridorsanierung, die insgesamt über zehn Monate dauerte, nicht die erhofften Qualitätsverbesserungen gebracht hat. Reisende müssen sich auch in Zukunft auf längere Fahrzeiten einstellen, was die Attraktivität der Schiene im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln mindern könnte





berlinerzeitung / 🏆 10. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hamburger Bahn ICE Deutsche Bahn Fahrzeiten Verspätungen Korridorsanierung Berlin Hamburg Flixtrain

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Sicherheitsvorfall': Hamburger Flughafen wird geräumt - alle Menschen müssen den Airport verlassenAm Hamburger Flughafen haben Bundespolizei und Sicherheitspersonal den Sicherheitsbereich geräumt. Grund dafür ist ein Sicherheitsvorfall, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Read more »

Deutsche Bahn: Patrick Schnieder lehnt zusätzliche Milliarden für die Bahn abUm die Pünktlichkeit der Bahn zu verbessern, will Vorstandschefin Palla zusätzliche Milliarden in die Infrastruktur investieren. Verkehrsminister Schnieder hält dagegen die Arbeit an Details für effektiver.

Read more »

USA und Iran vor Friedensabkommen: Pakistan vermittelt - Wiedereröffnung der Straße von Hormus geplantDie USA und Iran stehen offenbar kurz vor einem vorläufigen Friedensabkommen, das die Wiedereröffnung der Straße von Hormus vorsieht. Pakistan als Vermittler spricht von einem endgültigen Text, während widersprüchliche Angaben noch Unsicherheit auslösen.

Read more »

Lebensgefährlicher Vorfall an Hamburger Bahnhof – S-Bahn-Fahrer reagiertAm Bahnhof Wilhelmsburg sucht ein 29-Jähriger Pfandflaschen im Gleisbett. Ein S-Bahn-Fahrer reagiert geistesgegenwärtig. Das hat Folgen für den Verkehr.

Read more »