Wiedereröffnung der Straße von Hormus: Erste Tanker durchqueren die Meerenge

Nach über 110 Tagen Blockade nutzen große Reedereien wieder die Straße von Hormus. Minenräumung auf der Hauptroute läuft, Schiffe weichen auf Nebenrouten aus. USA heben Blockade auf, Ölpreise reagieren.

Nach mehr als 110 Tagen praktischer Blockade hat sich die Lage in der strategisch wichtigen Straße von Hormus merklich entspannt. Große Reedereien haben damit begonnen, wieder Schiffe durch die Meerenge zu schicken, die zwischen dem Golf von Oman und dem Persischen Golf liegt.

Das bestätigte das Schifffahrtsdatenunternehmen Lloyd's List Intelligence. Demnach durchquerten Tanker der Reedereien Grimaldi Group, Cosco, Knutsen und NYK die Straße. Auch zwei unter iranischer Flagge fahrende Rohöltanker der National Iranian Tanker Company, die mit Sanktionen belegt sind, seien eingelaufen. Genauere Zahlen wurden nicht genannt.

Die Entwicklung markiert einen Wendepunkt in der seit Ende 2023 andauernden Krise, die die globale Schifffahrt und die Ölversorgung massiv beeinträchtigt hatte. Die Wiederaufnahme der Durchfahrten erfolgt allerdings noch nicht auf der üblichen Hauptroute. Phillip Belcher, Leiter des Bereichs Schifffahrt beim unabhängigen Tanker-Branchenverband Intertanko, erklärte, dass auf der Hauptroute noch schätzungsweise 80 Seeminen geräumt werden müssten. Daher nutzen die Schiffe derzeit die kleinere Nordroute durch iranische Gewässer sowie die Südroute durch omanische Gewässer.

Belcher verglich die Situation mit einer Autobahn, bei der die mittlere Spur gesperrt sei und man auf den Seitenstreifen ausweiche. Er betonte die Dringlichkeit, die Hauptroute wieder vollständig freizumachen, um den Schiffsverkehr zu normalisieren und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Minenräumung wird voraussichtlich noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Parallel zu den Bemühungen der Reedereien haben auch die USA ihre Blockade aufgehoben.

US-Vizepräsident JD Vance erklärte am Donnerstag im Weißen Haus, dass die US-Marine mehr als einem Dutzend Schiffen die Weiterfahrt in iranische Häfen erlaubt habe. Die USA kämen damit ihren Verpflichtungen aus der Rahmenvereinbarung mit dem Iran nach. Bereits in der Nacht zum Donnerstag seien mehr als 12,5 Millionen Barrel Öl durch die Meerenge transportiert worden.

Die Öffnung der Straße von Hormus wird voraussichtlich direkte Auswirkungen auf die globalen Ölpreise haben, die in den vergangenen Wochen aufgrund der Blockade stark gestiegen waren. Analysten erwarten nun eine Beruhigung des Marktes, auch wenn die vollständige Wiederherstellung der Routen noch Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Schifffahrtsindustrie und die Energieversorgung weltweit atmen auf, doch die Lage bleibt angespannt - die Minenräumung und die geopolitische Stabilität der Region sind weiterhin kritische Faktoren





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