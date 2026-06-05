Wiedereröffnung des Westflügels von Schloss Ludwigslust

Einblicke in die restaurierten Prunkräume und regionale Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern.

Schloss Ludwigslust , eine der prächtigsten Barockresidenzen Norddeutschlands, öffnet nach umfassenden Restaurierungsarbeiten den Westflügel wieder für die Öffentlichkeit. Der Westflügel , der jahrzehntelang aufgrund struktureller Schäden und veralteter Infrastruktur geschlossen war, erstrahlt nun in neuem Glanz.

Die Sanierung umfasste die aufwendige Restaurierung der historischen Stuckdecken, Parkettböden und Wandvertäfelungen. Besonders beeindruckend sind die wiederhergestellten Deckengemälde, die Szenen aus der Mythologie und der Geschichte Mecklenburgs darstellen. Der Westflügel beherbergt zudem eine neue Dauerausstellung zur Bau- und Nutzungsgeschichte des Schlosses. Die Wiedereröffnung ist ein bedeutendes kulturelles Ereignis für die Region und zieht Besucher aus ganz Deutschland an.

Die Restaurierungsarbeiten begannen bereits im Jahr 2018 mit einem Investitionsvolumen von rund 15 Millionen Euro. Das Geld stammt aus Landesmitteln und Fördermitteln der Europäischen Union. Bauhistoriker und Restauratoren arbeiteten eng zusammen, um die ursprüngliche Raumwirkung des 18. Jahrhunderts wiederherzustellen.

Dabei wurden auch modernste Klima- und Sicherheitstechniken integriert, um die Exponate optimal zu schützen. Der Westflügel umfasst nun neben den Prunkräumen auch einen Veranstaltungssaal für kulturelle Events. Die Eröffnungsfeierlichkeiten fanden im Beisein von Kulturministerin Bettina Martin und zahlreichen Gästen aus Politik und Gesellschaft statt. Martin betonte in ihrer Rede die Bedeutung des Schlosses als kulturelles Erbe und Tourismusmagnet für Mecklenburg-Vorpommern.

Neben der Wiedereröffnung des Westflügels gibt es weitere Neuigkeiten aus Mecklenburg-Vorpommern. In Schwerin wurde ein neues Konzept für die Innenstadtentwicklung vorgestellt, das mehr Grünflächen und Aufenthaltsqualität vorsieht. Die Stadt Rostock meldet steigende Passagierzahlen im Kreuzfahrthafen, was positive Impulse für die lokale Wirtschaft gibt. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald startet ein Pilotprojekt zur digitalen Vernetzung von Arztpraxen, um die medizinische Versorgung im ländlichen Raum zu verbessern.

Und die Stralsunder Museumslandschaft verzeichnet einen Besucherrekord, nicht zuletzt dank der Sonderausstellung über die Hansegeschichte. Diese Meldungen zeigen die Vielfalt und Dynamik der Region, die weit über die kulturellen Höhepunkte hinausgeht. Mecklenburg-Vorpommern bleibt ein spannender Ort für Einwohner und Gäste gleichermaßen





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