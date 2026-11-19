Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz kündigt die Wiedereröffnung des Pergamonmuseums für den 4. Juni 2027 an. Der weltberühmte Pergamonaltar ist ab diesem Datum wieder für Besucher zugänglich.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat offiziell bestätigt, dass der weltberühmte Pergamonaltar auf der Berliner Museumsinsel ab dem 4. Juni 2027 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Diese Ankündigung hält den Termin ein, den das Kulturinstitution bereits im Mai im Rahmen einer ersten internen Vorbesichtigung bekannt gegeben hatte. Interessierte können sich nun bereits im Vorfeld Zeitfenstertickets sichern, um den Zugang zu einem festgelegten Zeitpunkt zu garantieren.

Eintrittspreise und Ticketsysteme

Für den frisch sanierten Pergamonaltar mit seinem monumentalen Fries sowie für die neu konzipierte Dauerausstellung des Museums für Islamische Kunst und wichtige Exponate des Vorderasiatischen Museums beträgt der reguläre Eintrittspreis 24 Euro. Ermäßigte Tickets sind für 12 Euro erhältlich. Im Herbst 2023 war das Haus zuletzt geöffnet, wo der reguläre Eintritt damals noch 12 Euro kostete. Auch kombinierte Tickets für die Museumsinsel, die ein Zeitfenster für das Pergamonmuseum enthalten, sind bereits ab dem 1. Dezember zum Preis von 28 Euro erhältlich, wobei der ermäßigte Preis bei 14 Euro liegt.

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Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr genießen nach wie vor kostenlosen Eintritt. Die Einführung von Zeitfenstertickets stellt ein zentrales Element des neuen Zugangsmodells dar, das einen kontrollierten Besucherfluss gewährleisten soll. Dieses System ermöglicht es den Besuchern, ihre Anreise präzise zu planen und die Wartezeiten vor Ort zu minimieren. Die Stiftung betont, dass diese Tickets bereits jetzt buchbar sind, um den Andrang bei der Eröffnung besser zu steuern.

Umsetzung und Ausblick auf die Sammlung

Der Schlütersaal des Vorderasiatischen Museums bietet bereits jetzt Einblicke in die eigene Sammlung und gewährt einen Ausblick auf die künftige Dauerausstellung. Im Zentrum der dortigen Präsentation steht das über sechs Tonnen schwere Relief, das als eines der bedeutendsten Werke der Sammlung gilt. Dieser Bereich dient als Vorstufe zur vollständigen Wiedereröffnung und zeigt, wie die Exponate in den renovierten Räumen präsentiert werden sollen.

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Die Sanierungsmaßnahmen konzentrieren sich derzeit vor allem auf den Nordflügel des Museums, in dem sich der Pergamonaltar und die erwähnten anderen Sammlungen befinden. Die Wiederherstellung dieser Bereiche ist ein komplexer Prozess, der sorgfältige Planung und präzise Ausführung erfordert, um die historischen Artefakte bestmöglich zu schützen und zugleich den modernen Besucheranforderungen zu entsprechen.

Langfristige Pläne für die Museumsinsel

Trotz der bevorstehenden Wiedereröffnung bleibt der Südflügel noch mehr als ein Jahrzehnt geschlossen. In diesem Trakt ist das Ischtar-Tor mit der babylonischen Prozessionsstraße untergebracht, die ebenfalls umfangreiche Restaurierungsarbeiten erfordern. Die vollständige Öffnung des gesamten Museums, einschließlich dieses südlichen Bereichs, ist für das Jahr 2037 geplant. Diese langfristige Perspektive unterstreicht die Bedeutung der Museumsinsel als kulturelles Zentrum und die Notwendigkeit, die Investitionen in den Erhalt des Kulturerbes über einen langen Zeitraum zu tragen.

Die Ankündigung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz markiert einen wichtigen Meilenstein in der Wiederherstellung dieses einzigartigen Kulturdenkmals. Sie bietet Besuchern die Möglichkeit, die wiederhergestellten Schätze frühzeitig zu erleben, während gleichzeitig die Arbeiten an den restlichen Teilen des Museums fortgesetzt werden. Die Kombination aus zeitweise begrenztem Zugang und detaillierten Informationen soll das Besuchererlebnis optimieren und den Schutz der exponierten Werke gewährleisten.