Ursprünglich ging die ganze Filmwelt davon aus, das hier werde der mit Spannung erwartete zehnte und letzte Film von Quentin Tarantino. Dann aber änderte sich alles und aus „The Movie Critic“ wurde „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“.

Was jetzt unter dem Titel „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“ in den Kinos läuft, sollte eigentlich der zehnte und letzte Film von Quentin Tarantino werden.

Ursprünglich ging die ganze Filmwelt davon aus, das hier werde der mit Spannung erwartete zehnte und letzte Film von Quentin Tarantino. Dann aber änderte sich alles und aus „The Movie Critic“ wurde „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“. Hollywood, 1977: Sein Ruf eilt Cliff Booth voraus - unverwüstlicher Kriegsveteran und dann war da ja noch die Sache mit der Manson-Family vor acht Jahren.

Advertisement

Advertisement

In „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“, Regie führte hier David Fincher, genießt der einstige Stuntman das Leben und hält sich derweil mit verschiedensten Jobs über Wasser. Unter anderem gibt er den diskreten Problemlöser der Hollywood-Prominenz. Affäre vertuschen oder den geklauten Oscar wieder auftreiben? Booth ist zur Stelle.