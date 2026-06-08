Wiedersehen mit Ex-Verehrern: Wie sich frühere Liebes obsessive im Nachhinein entpuppen

Eine persönliche Abrechnung mit wiederkehrenden Liebesmustern: Die Autorin reflektiert über ihre Jugend, in der sie sich verzweifelt in unerreichbare Männer verliebte. Später begegnen ihr diese Männer wieder, doch die Realitätenthüllt oft eine andere Wahrheit.

Manchmal wartet man sehnsüchtig auf eine neue Chance. Und wenn sie dann kommt, fragt man sich: Warum wollte ich das bloß? Mein persönliches Liebesleben lief seit der Pubertät nach einem ganz bestimmten Muster ab: Ich verliebte mich Hals über Kopf in einen Typen.

Oft in einen, der nichts von mir wollte. Oder er wollte was, aber nicht so richtig ernsthaft. Danach war ich todunglücklich, ertrank in Liebeskummer und vor allem fragte ich mich, was ich falsch gemacht hatte. Das zog sich von meiner ersten großen Ponyhofliebe, dem blonden Basti, bis weit in meine Dreißiger.

Bei Basti war es noch ganz süß, später eher ein immer wiederkehrendes Drama. Ich zerfloss immer vor Sehnsucht nach genau diesem einen Mann. Wenn meine Freundinnen dann Dinge sagten wie: "Wenn er nicht will, dann passt er eben nicht zu dir" oder "Was willst du mit einem, der nicht genügend Interesse an dir hat?

", verstand ich das zwar akustisch, aber in meiner Seele kam es nicht an. Ich bin Männern hinterhergelaufen, dass es nur so krachte. Ich war die Frau, die anrief und wieder auflegte, nur um mal zu checken, ob er zu Hause war (ja, so was ging damals ohne Nummernkennung noch! ).

Die vor Haustüren campierte, mit dem Auto immer wieder durch seine Straße fuhr oder extra einen Umweg lief, um ihm gaaanz zufällig zu begegnen. Jedes Mal schien mir genau dieser Mann die ganz große Liebe zu sein.

"The right love at the wrong time", wie Barry Manilow so schön singt. Gut, bevor das alles hier zu pathologisch klingt: Ja, ich habe mich darum gekümmert. Ich habe eine Therapie gemacht und das Muster erkannt. Was nicht heißt, dass es in meinen erwachseneren Jahren doch noch mal wieder aufflammte und mich gefangen nahm - aber ich konnte es besser einordnen.

Dennoch hegte ich noch bei zwei, drei Männern lange die Hoffnung auf eine späte Erfüllung. Und tatsächlich liefen sie mir wieder über den Weg. Weil wir all die Jahre in derselben Stadt wohnten, uns über den Job ab und zu begegneten oder ähnliches. Je erwachsener wir alle wurden, desto mehr kamen wir auch wieder ins Gespräch.

Und plötzlich merkte ich, dass der eine oder andere von ihnen mich plötzlich gut fand, ja, mich sogar anflirtete, Zeit mit mir verbringen wollte. Es war verrückt: Männer, die früher meine Anrufe ignoriert, mich in den Wahnsinn getrieben hatten, wollten mit mir ausgehen! Was wir auch taten. Und ich guckte sie mir genauer an.

Zum Beispiel den coolen Surfer aus meiner Jugend, meine erste Liebe, mit dem ich ein paar Monate zusammen gewesen war, und der nun - mit Tinnitus und Übergewicht - versuchte, sein Familienleben klarzukriegen. Unsere Gespräche erreichten keine Tiefe, und er begann mich zu bedrängen. Oder der Outdoor-Freak, der Lonely Wolf, den ich so unfassbar gut aussehend, geheimnisvoll und inspirierend fand, bei dem es aber nur für eine Affäre reichte.

Ich sehe mich noch nach einem Tête-à-Tête mit ihm vor seiner Haustür zusammenbrechen, um anschließend mit tränenüberströmtem Gesicht durch die nächtlichen Straßen zu laufen. Ein anderer ist ein netter Familienvater, der versucht es allen recht zu machen und steht nicht für sich ein. Aber ich freue mich, dass wir uns wieder (oder immer noch) kennen, denn er hat einen grandiosen Humor. Es gibt einen, der noch immer nicht wieder in mein Leben gepurzelt ist.

Dabei hatte er das größte Potenzial zur ganz, ganz großen Liebe. Aber ich befürchte, auch hier kenne ich bereits die Antwort. Diese persönliche Geschichte reflektiert über wiederkehrende Beziehungsmuster, die oft bis in die Jugend zurückreichen. Sie zeigt, wie Sehnsucht und Idealiserung uns manchmal blind machen für die Realität.

Im Laufe des Lebens kann sich die Perspektive ändern: Menschen, die früher unerreichbar schienen, werden später manchmal zugänglicher - aber nicht immer erfüllen sie die in sie gesetzten Hoffnungen. Die Erkenntnis, eigene Muster zu erkennen, ist ein erster Schritt, um aus ihnen auszubrechen. Gleichzeitig bleibt die Frage, ob die früher begehrten Personen im neuen Kontext wirklich das bieten, was wir uns wünschen. Oft zeigt sich, dass die Magie verflogen ist und die damalige Faszination auf Projektionen beruhte.

Die Autorin beschreibt eindrücklich, wie sie ihre emotionalen Verstrickungen überwindet und nüchterner auf ihre früheren Schwärmereien blickt. Die Begegnungen mit den einst geliebten Männern dienen als Spiegel, um die eigene Entwicklung zu sehen. Während die einen sich als enttäuschend entpuppen, bestätigen andere lediglich, dass das damalige Verliebtsein vor allem im Kopf stattfand. Die Geschichte ist eine typische Coming-of-age-Erzählung über das Erwachsenwerden und das Beziehungsleben, das viele so oder ähnlich erleben.

Sie macht Mut, eigene Muster zu hinterfragen und nicht in alten Mustern steckenzubleiben. Gleichzeitig bleibt eine gewisse Wehmut, wenn klar wird, dass nicht alle früheren Wünsche in Erfüllung gehen. Das Fazit ist eine gemischte Bilanz: Manche Türen schließen sich endgültig, andere öffnen sich neu, aber selten so, wie man es sich einst erträumt hat





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