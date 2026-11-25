Im Bundestag ist Haushaltswoche. SPD-Fraktionsmanager Wiese lobt die im Haushalt enthaltene Stromsteuersenkung, sieht das Zustandekommen aber kritisch. Den Fraktionsausschluss der Berliner Linkspolitikerin Emde hält Wiese für richtig, fordert aber noch mehr.

Im Bundestag ist Haushaltswoche. SPD -Fraktionsmanager Wiese lobt die im Haushalt enthaltene Stromsteuersenkung, sieht das Zustandekommen aber kritisch. Den Fraktionsausschluss der Berliner Linkspolitikerin Emde hält Wiese für richtig, fordert aber noch mehr.

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese hat sich selbstkritisch zum Verfahren bei der Stromsteuersenkung geäußert.

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"Der Prozess, dass wir nach einer Bereinigungssitzung uns darauf noch verständigt haben, das darf nicht zum Regelfall werden", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion in der ntv-Sendung Frühstart. Die Steuersenkung selbst begrüßte Wiese aber ausdrücklich.

"Zuallererst ist es richtig, dass wir die Stromsteuer absenken. Wir haben uns darauf im Koalitionsvertrag verständigt. Und als wir damals nicht für alle die Stromsteuer gesenkt haben, hat das ja auch zu Recht Kritik gegeben.

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" Die Senkung für 2027 bringe eine Entlastung etwa für Handwerksunternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger. Eine Fortsetzung kann sich Wiese vorstellen - vorausgesetzt, es gibt eine verlässliche Gegenfinanzierung. Den am Freitag zur finalen Abstimmung stehenden Bundeshaushalt 2027 verteidigt Wiese gegen den Vorwurf einer unsoliden Haushaltspolitik.

"Er setzt klare Prioritäten: Investitionen in die Zukunft des Landes", sagte der SPD-Politiker. Zugleich werde angesichts der russischen Bedrohung massiv in die Sicherheit investiert. Mit Blick auf die derzeit laufende Koalitionsbildung in der Hauptstadt begrüßt Wiese den Ausschluss von Vanessa Emde aus der Berliner Linksfraktion.

"Der Ausschluss ist absolut richtig. Mir hat er ehrlicherweise ein bisschen zu lange gedauert. Ich hätte mir das schon früher gewünscht.

" Am Dienstagabend hatten 33 der 44 Linksfraktionsabgeordneten für Emdes Rausschmiss gestimmt - mehr als die notwendige Zweidrittelmehrheit. Zugleich zeigte sich der SPD-Politiker über den Rückhalt für Emde innerhalb der Fraktion besorgt.

"Ich war ein bisschen überrascht, dass es doch durchaus knapp war. Also es hat ja ein Viertel der Fraktion der Linken gegeben, die Frau Emde behalten wollte.

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" Das mache ihm "durchaus ein bisschen Sorge auf der Strecke". Vier Abgeordnete hatten gegen Emdes Ausschluss gestimmt, sechs sich enthalten.

Darüber hinaus forderte Wiese Konsequenzen der Linken im Bundestag.

"Ich habe weiterhin übrigens auch die klare Erwartungshaltung, dass die Bundestagsfraktion der Linken beim Abgeordneten Koçak Konsequenzen zieht. " Er warf dem Abgeordneten Ferat Koçak "engste Verbindungen in die organisierte Kriminalität" vor. Der Linken-Abgeordnete Koçak aus Berlin-Neukölln war unter Druck geraten, weil er freundschaftliche Chatnachrichten mit einem Sohn des Clan-Mitglieds Issa Remmo ausgetauscht hatte. Der Vater wiederum hatte Wahlpartys der Linken besucht.

Koçak selbst hatte das als Fehler bezeichnet und um Entschuldigung gebeten. Schließlich zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück und gab seinen Sitz im Innenausschuss des Bundestages ab. Der Linksfraktion gehört er aber weiter an und nahm auch an Plenarsitzungen teil.