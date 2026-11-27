Disney Epic Mickey: Rebrushed verschafft einem vergessenen Klassiker die verdiente zweite Chance.

Wii-Remake fürs iPhone: „ Epic Mickey Rebrushed“ im Test". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Abgehangene Echo-Lautsprecher mit KI pimpen? Heutzutage ist das kein Problem.

Wie es möglichst einfach gelingt und was es wirklich bringt. Unser leistungsfähiger PC-Bauvorschlag taugt für Gaming, Videoschnitt und KI. Dabei arbeitet er sparsam und leise und lässt sich flexibel ans Budget anpassen. Die letzten Heizungen sind an, die Energie bleibt teuer.

Advertisement

Advertisement

Wir beleuchten Maßnahmen, mit denen Sie Ihre Heizkosten senken. Trusted Publishing ersetzt Registry-Tokens in CI/CD-Pipelines durch kurzlebige Identitätsnachweise. npm, PyPI und crates.io setzen dies unterschiedlich um. Der Etikettendrucker empfängt Druckaufträge über ein Webformular am Handy. Ein E-Paper-Display mit wechselndem QR-Code stellt personalisierte Aufträge sicher.