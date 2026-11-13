WiiM Bar Test: Soundbar mit Touchscreen und Atmos für 499 Euro

Der Hersteller WiiM bringt seine erste Soundbar auf den Markt. Sie bietet Dolby Atmos, DTS:X und einen runden Touchscreen für 499 Euro. Erfahren Sie hier die Details zum Test.

Der Hersteller WiiM erweitert sein Portfolio um die WiiM Bar. Dieses neue Endgerät kostet genau 499 Euro und richtet sich an Musikliebhaber sowie Heimkino fans. Stefan, der als Testredakteur für Heise tätig ist, hat das Gerät analysiert.

Design und rundes Display

Die WiiM Bar hebt sich optisch von der Konkurrenz ab. Viele Hersteller setzen auf schlichte Leisten mit kleinen Anzeigen. WiiM integriert ein kreisrundes Display in die Mitte der Front. Das LCD misst exakt 2,1 Zoll.

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Die Anzeige ist berührungsempfindlich. Sie dient zur direkten Bedienung. Nutzer können Lautstärke oder Eingang wählen. Eine Fernbedienung ist nicht immer nötig. Das Display zeigt Uhrzeit und gewählten Eingang. Bei Musikwiedergabe erscheint das Albumcover.

Die Darstellung lässt sich individuell anpassen. Verschiedene Uhrendesigns sind verfügbar. Hintergrundbilder können ebenfalls gewählt werden. Die Anzeige funktioniert im Betrieb. Sie ist auch im Standby sichtbar.

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Audiofeatures und Raumkorrektur

Die WiiM Bar kombiniert Dolby Atmos und DTS:X. Diese Technologien sollen ein immersives Klangerlebnis liefern. Der Hersteller setzt auf umfangreiche Streamingfunktionen. Zahlreiche Dienste sind bereits integriert.

Ein weiteres Merkmal ist die automatische Raumkorrektur. Sie passt den Klang an die Raumakustik an. Dies soll die Qualität verbessern. Die WiiM Bar soll für Heimkinofans interessant sein.

Daneben unterstützt das Gerät kabellos zusätzliche Lautsprecher. Nutzer können das System erweitern. Dies erhöht die Flexibilität bei der Einrichtung. Stefan testete diese Funktionen während seiner Bewertung.

Einschränkungen und Hardware

Trotz der vielen Funktionen gibt es Grenzen. Die WiiM Bar unterstützt kein AirPlay 2. Dies kann für Apple-Nutzer nachteilig sein. Der Verzicht auf dieses Protokoll ist im Test erwähnt.

Auch fehlt ein zusätzlicher HDMI-Eingang. Dies schränkt die Anschlussmöglichkeiten ein. Andere Soundbars bieten oft mehr Anschlüsse. WiiM konzentriert sich hier auf Streaming.

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Der Hersteller war zuvor für Musikstreamer bekannt. Mit der WiiM Bar betritt er neues Terrain. Das Produkt ist die erste Soundbar des Unternehmens. Stefan arbeitete fast 15 Jahre bei Areamobile. Zuletzt war er als leitender Testredakteur tätig.

Fazit und Zielgruppe

Das Gerät kostet 499 Euro. Dieser Preis soll für ein breites Publikum attraktiv sein. Die Kombination aus Klang und Design soll überzeugen. Stefan testete auch andere Gadgets wie Saugroboter.

Die WiiM Bar ist ein innovativer Ansatz. Sie setzt auf ein rundes Touchdisplay. Dies ist ungewöhnlich im Markt. Die automatische Raumkorrektur ist ein Vorteil.

Für wen ist das Gerät geeignet? Es richtet sich an Nutzer mit Fokus auf Streaming. Dolby Atmos und DTS:X sind wichtige Features. Wer viele Kabel Anschlüsse braucht, sollte prüfen.

Der Test von Heise gibt Hinweise. Die Ausstattung ist vielfältig. Klare Stimmen werden versprochen. Die WiiM Bar ist ein interessantes Produkt im Segment.