Wild Wings besiegen Kölner Haie mit 2:1 dank Hänelt und Feist

Die Schwenninger Wild Wings gewinnen ihr DEL-Spiel am 15. Spieltag gegen die Kölner Haie mit 2:1. Tore von Hänelt und Feist sichern den Sieg für das Tabellenschlusslicht.

Die Schwenninger Wild Wings haben am Freitagabend im Rahmen des 15. Spieltags der DEL -Saison ein knappes, aber verdientes 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) gegen die Kölner Haie in der Schwenninger Arena erzielt. Trotz der gewonnenen Punkte verbleiben die Gastgeber weiterhin auf dem letzten Platz der DEL -Tabelle, während Köln den sechsten Rang hält. Der Sieg war dabei das dritte Mal in der laufenden Saison, dass die Wild Wings erfolgreich gegen den rheinischen Gegner auftreten konnten.

Erstes Drittel Führung durch Verteidiger Hänelt

Die Schwenninger Wild Wings gingen am Ende des ersten Drittels verdient in Führung, nachdem es zu einem entscheidenden Fehler auf Seite der Haie kam. Der Kölner Kapitän Moritz Müller vertandelte den Puck vor dem eigenen Tor, was die Gelegenheit für den Ex-Hai Håkon Hänelt eröffnete. Der Schwenninger Verteidiger behielt die notwendigen Nerven und überwand den Kölner Schlussmann Felix Brückmann zur 1:0-Führung für die Gastgeber in der 17. Spielminute. Nur wenige Sekunden später bestätigte Felix Brückmann seine Klasse, als er bei einer Nahschuss-Chance von Thomas Schemitsch glänzend parierte. Damit ging die Schwenninger Arena mit einer klaren, aber knappen Führung in die erste Pause.

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Zweite Drittelpause ohne weitere Tore

Der zweite Abschnitt begann zwar mit einer spielerischen Kontrolle durch die Kölner Haie, jedoch sorgten die Wild Wings weiterhin für die klaren Torchancen. Erneut prüfte Håkon Hänelt den Gäste-Torhüter Felix Brückmann, der kurz darauf auch eine präzise Einlage von Connor Bunnaman in der 29. Minute glänzend abwehrte. In der 37. Spielminute erhielten die Haie dann die Gelegenheit zum Abschluss, konnten jedoch nicht zum Ausgleich finden. Louis-Marc Aubry, Juhani Tyrväinen und Daniel Fischbuch verfehlten das Tor von Wild-Wings-Goalie Joacim Eriksson. Die zweiten 20 Minuten endeten ohne weitere Treffer, sodass die Partie weiterhin ausgeglichen wirkte.

Drittes Drittel entscheidende Tore von Feist

Das Schlussdrittel begann mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Die Schwenninger Wild Wings verlagerten die Partie ins Kölner Drittel, stellten dort jedoch keine Tore. Håkon Hänelt zog über die rechte Seite zum Tor und spielte den Puck in die Mitte, wo Philip Feist die Scheibe verwertete und zum 2:0 traf (45. Minute). Sieben Minuten später gaben die Haie die Partie nicht kampflos auf. Louis-Marc Aubry zog in die Mitte und ließ Joacim Eriksson im Tor der Wild Wings mit seinem Abschluss in die linke Ecke keine Chance zum 1:2-Aufschlag.

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Nachfolgende Spielzüge und taktische Änderungen

Die Partie hatte anschließend vor allem Unterhaltungswert, da die Kölner Haie enormen Druck auf den Ausgleich ausübten. Zwei Minuten vor der Schlusssirene griff der Gäste-Trainer Thomas Berglund taktisch ein und nahm seinen Torhüter vom Eis, um eine zusätzliche Feldspielerin zu ermöglichen. Auch in der Überzahlsituation schafften es die Haie nicht, Joacim Eriksson erneut zu überwinden, sodass die Schwenninger Wild Wings das Spiel mit dem 2:1-Sieg beendeten.

Trainer Steve Walker blickt auf Eisbären Berlin

Die Schwenninger Wild Wings unter Trainer Steve Walker werden ihr nächstes Spiel am kommenden Sonntag, dem 15. November, um 19 Uhr gegen die Eisbären Berlin austragen. Für die Kölner Haie geht die Saison ebenfalls am Sonntag, dem 16. November, um 16:30 Uhr weiter, wenn das Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg auf dem Programm steht.

Parallel zu diesem Sieg gibt es noch andere Entwicklungen im DEL-Feld. Die Adler Mannheim dominieren zwar oft die Schwenninger Wild Wings und schaffen bessere Chancen, müssen sich den Schwarzwäldern dennoch geschlagen geben, wenn diese ihre Defensivstärke voll ausspielen. In einem anderen Spiel verloren die Wild Wings ihr Heimspiel gegen die Straubing Tigers, was die dritte Niederlage in Folge für die Schwarzwälder darstellt.

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Die Schwenninger Wild Wings erwischen gegen den Favoriten oft einen guten Start. Im Mitteldrittel dreht der EHC jedoch auf, was unter anderem einer großen Strafe gegen die Gastgeber zu verdanken ist. Dies zeigt, dass trotz des Sieges gegen Köln weiterhin Herausforderungen in der Liga bestehen, die konzentriertes Spiel erfordern.