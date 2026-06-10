Wildcard-Debatte in der Basketball-Bundesliga: Strukturprobleme zwischen Sport und Lizenzierung

Die Vergabe der Wildcard in der Basketball-Bundesliga (BBL) sorgt für anhaltende Diskussionen. Während die sportlichen Absteiger Löwen Braunschweig und MLP Academics Heidelberg versuchen, via Wildcard in der BBL zu bleiben, erfüllen die sportlichen Aufsteiger Kirchheim Knights und Phoenix Hagen die Lizenzauflagen nicht. Dies wirft Fragen zur sportlichen Fairness und zur Sinnhaftigkeit der hohen Lizenzstandards auf. Liga-Verantwortliche, Club-Bosse und Kritiker fordern eine Reform des Systems, das ursprünglich für neue Projekte gedacht war, aber zunehmend gescheiterten BBL-Clubs einen Rettungsring bietet. Ein tieferer Blick auf ein Dilemma zwischen sportlichem Auf- und Abstieg und ökonomischer Realität.

Die Diskussion um die Wildcard in der Basketball-Bundesliga (BBL) hält an und zeigt tiefgreifende strukturelle Probleme im deutschen Basketball. Seit Anfang Mai stehen mit den Löwen Braunschweig und den MLP Academics Heidelberg zwei Absteiger aus der BBL fest, die eigentlich in die ProA absteigen müssten.

Doch beide Klubs bemühen sich um eine Wildcard, die es ihnen ermöglichen würde, weiterhin erstklassig zu spielen. Hintergrund ist, dass die sportlichen Aufsteiger aus der ProA, die Kirchheim Knights und Phoenix Hagen, keine BBL-Lizenz beantragt haben, weil sie die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Vorgaben - etwa ein Mindestbudget von vier Millionen Euro oder eine Halle mit mindestens 3.000 Plätzen - nicht erfüllen können. Dadurch ist ein Erstliga-Platz vakant, für den sich nun die beiden Absteiger bewerben können.

Die BBL-Statuten erlauben jedoch keinen sportlichen Nachrücker aus der ProA, der die Lizenzvoraussetzungen erfüllt, sondern nur die Vergabe der Wildcard an bereits erstklassig gewesene Clubs. Alexander Reil, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Basketball Bundesliga (AG BBL) und Vorsitzender der MHP Riesen Ludwigsburg, erklärt den Grundkonflikt: Im Grundlagenvertrag mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB) sei ein sportlicher Auf- und Abstieg festgeschrieben. Theoretisch sollten die beiden besten Teams der ProA aufsteigen und die beiden schlechtesten der BBL absteigen.

Doch die sukzessive Erhöhung der Lizenzstandards habe dazu geführt, dass nicht alle ProA-Vereine diese erfüllen können oder wollen. Dadurch sei die Durchlässigkeit zwischen den Ligen nicht mehr gewährleistet. Kirchheim Knights Chef Chris Schmidt bestätigt, dass die Hallenkapazität in seinem Verein bei weitem nicht den BBL-Vorgaben entspreche und es daher korrekt sei, die Lizenz zu verweigern.

Guido Heerstraß von den Gießen 46ers, die im Playoff-Halbfinale an Kirchheim gescheitert waren und deshalb von einem möglichen Aufstieg hätten profitieren können, kritisiert das Wildcard-Verfahren als dringend reformbedürftig. Es sei ungerecht, wenn Vereine, die sportlich nur knapp den Aufstieg verpasst haben, am Ende mit leeren Händen dastehen, während gescheiterte BBL-Clubs durch eine Wildcard bleiben können.

Reil gibt zu, dass die ursprüngliche Idee der Wildcard - interessierten neuen Projekten wie Fußballvereinen einen schnellen Einstieg zu ermöglichen - in der Praxis längst ad absurdum geführt wird. In den letzten Jahren sei sie vor allem dazu benutzt worden, um eine ungerade Anzahl an Mannschaften zu vermeiden.

Martin Romig, Geschäftsführer der Hakro Merlins Crailsheim, die nach ihrem BBL-Abstieg vor zwei Jahren bewusst auf eine Wildcard verzichteten, weil sie den sportlichen Abstieg akzeptieren und keine zusätzlichen finanziellen Abhängigkeiten eingehen wollten, hält das System für nicht mehr zeitgemäß. Die Folge war, dass die BBL in der Saison 2024/25 nur mit 17 Teams spielte.

Marvin Willoughby von den Hamburg Towers sieht den Hauptgrund darin, dass potenzielle Aufsteiger infrastrukturell oft zu weit von den BBL-Standards entfernt sind und fordert, dass die BBL der ProA nicht enteilen dürfe, um den Anschluss zu wahren. Vechtas Sportdirektor Gerrit Kersten-Thiele argumentiert dagegen, dass die Mindeststandards die Liga und den Basketball in Deutschland insgesamt verbessert hätten.

Letztlich gibt es laut Schmidt keine gute Lösung: Weder habe der sportliche Absteiger es verdient, zu bleiben, noch könnten die nachfolgenden ProA-Teile, die nicht im Finale standen, aufrücken. Die Ligaverbände haben bereits Gespräche geführt, aber keine Einigung erzielt. Die Debatte zeigt, dass das System zwischen sportlicher Fairness und ökonomischer Realität vermitteln muss, und eine Reform dringend nötig ist





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