Wildcard-Dilemma in der Basketball-Bundesliga: Absteiger kämpfen um den Verbleib

Die Löwen Braunschweig und die MLP Academics Heidelberg könnten trotz sportlichem Abstieg in der BBL bleiben, wenn sie eine Wildcard erhalten. Doch das Verfahren ist umstritten und sorgt für Diskussionen über eine Reform des Auf- und Abstiegssystems zwischen BBL und ProA.

Seit Anfang Mai stehen die Absteiger aus der Basketball-Bundesliga fest. Die Löwen Braunschweig und die MLP Academics Heidelberg müssen in die 2. Bundesliga, die ProA, absteigen - eigentlich.

Doch noch immer ist nicht geklärt, ob einer der beiden Klubs nicht doch noch erstklassig bleibt, mithilfe einer Wildcard. In Braunschweig, wo NBA-Star Dennis Schröder Hauptgesellschafter ist, wird sogar bei Fans und Unternehmen gesammelt, um die von der Basketball-Bundesliga (BBL) geforderte Wildcard-Gebühr von 800.000 Euro aufzubringen. Auch Heidelberg hat sich für eine Wildcard beworben. Dieses Verfahren ist nur möglich, weil die Kirchheim Knights, neben Phoenix Hagen der zweite sportliche Aufsteiger der ProA, keine BBL-Lizenz beantragt hatten.

Sie können die wirtschaftlichen Vorgaben - einen Mindestetat von vier Millionen Euro - sowie die infrastrukturellen Auflagen - eine Halle mit mindestens 3000 Plätzen - nicht erfüllen. Dadurch ist ein Erstliga-Platz vakant geworden, für den sich nun einer der beiden Absteiger "einkaufen" kann. Alexander Reil, Präsident der Basketball-Bundesliga (AG BBL), erklärt: "Wir haben im Grundlagen-Vertrag mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB) klar vereinbart, dass es einen sportlichen Auf- und Abstieg geben muss.

Natürlich wäre es immer am besten, wenn der Erst- und Zweitplatzierte aus der ProA aufsteigen und der Siebzehnte und Achtzehnte aus der BBL absteigen.

" Die Realität sehe jedoch anders aus und sorge bei vielen Klubs für Frust. Reil ergänzt: "Das große Dilemma entsteht daraus, dass wir im Rahmen der Weiterentwicklung der BBL sukzessive die Standards angehoben haben, diese aber nicht von jedem Klub aus der ProA leistbar sind.

" Guido Heerstraß, Geschäftsführer der Gießen 46ers, hält das Wildcard-Verfahren für dringend reformbedürftig. Er sagt gegenüber BILD: "Es kann nicht sein, dass Vereine, die die Bedingungen für einen Aufstieg in die BBL erfüllen, aber im Playoff-Halbfinale der ProA vielleicht nur an ein oder zwei Körben gescheitert sind, am Ende hinten runterfallen.

" Reil pflichtet bei und stellt klar: "Von der ursprünglichen Idee der Wildcard sind wir gerade mindestens so weit entfernt wie die Erde vom Mond. In den letzten Jahren haben wir die Wildcard vor allem deswegen vergeben, um keine ungerade Anzahl von Mannschaften zu haben.

" BILD weiß: Die Wildcard war ursprünglich eingeführt worden, um interessierten Neuprojekten einen schnellen Einstieg zu ermöglichen - und nicht, um sportlich Gescheiterte vor dem Abstieg zu bewahren. Wie könnte eine Lösung aussehen? Stefan Holz, Geschäftsführer der BBL, sagt zu BILD: "Die Meinung der BBL und ihrer Klubs ist da sehr klar: Wir finden das bestehende System unglücklich. Wir brauchen ein klares Auf- und Abstiegssystem.

" Daher habe man der 2. Liga vor über einem Jahr einen Vorschlag unterbreitet. Holz: "Es könnte der Hauptrundensieger aufsteigen, neben dem Sieger der Playoffs. Oder auch ein Nachrückverfahren wäre denkbar.

" Doch: "Das hat die 2. Liga aber abgelehnt. Begründung: Dadurch würde man die Playoffs in der ProA entwerten.

" Klar ist allen: Eine Änderung muss her. Beide Ligen haben ihren Sitz schließlich im selben Gebäude in Köln. Die ProA signalisiert weiter Gesprächsbereitschaft. Man stehe "einem Nachrückverfahren offen gegenüber", so ProA-Boss Christian Krings. Der Ausgang bleibt offen





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