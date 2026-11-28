Gleich zum 'Forsthaus'-Start sorgt Gigi Birofio für fassungslose Blicke, als plötzlich verdächtige weiße Spuren im Bettzeug auftauchen.

lassen es direkt am ersten Abend in der Almhütte ordentlich krachen. Hier fließt der Alkohol nicht nur in Strömen, sondern wird sich auch ganz genüsslich gegenseitig in den Mund gespuckt.

Doch damit nicht genug: Wenig später verfangen sich der Realitystar und die Wildcard-Kandidatin in einer wilden Knutscherei – "wie die Schnecken", so das trockene Fazit von BeobachterinAnstatt sich in ihr eigenes Stockbett zu verkrümeln, schlüpft Lilli kurzerhand zu Gigi unter die Decke. Dumm nur, dass der ausgerechnet den unbeliebtesten Schlafplatz – das Einzelbett direkt in der Gemeinschaftsküche – hat.

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Am nächsten Morgen staunt daher nicht schlecht: Er kriecht als erster Bewohner aus den Federn und entdeckt nicht nur die beiden beim Kuscheln, sondern auch verdächtige weiße Spuren auf der Bettwäsche. Was in den Stunden dazwischen passiert ist, will Lilli niemandes Fantasie überlassen. Im Einzelinterview schwärmt die Blondine unverblümt von Gigis "Fingerfertigkeiten" und deutet an, dass es außerdem zum Oralverkehr gekommen sei.