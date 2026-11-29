Arsenal rettet im Topspiel der Premier League gegen ManCity einen Punkt. Gianluigi Donnarumma sieht dabei nicht gut aus.

„Ich bin kein Zauberer“: Maresca reagiert auf City-Krise Arsenal rettet im Topspiel der Premier League gegen ManCity einen Punkt. Gianluigi Donnarumma sieht dabei nicht gut aus.

Angriff abgewehrt: Der FC Arsenal hat Verfolger Manchester City mit einem Remis im Topspiel der Premier League auf Distanz gehalten. Der englische Meister kam am Sonntagabendzweimal nach einem Rückstand zurück, auch der deutsche Nationalspieler Kai Havertz traf beim 2:2 . Damit beträgt der Vorsprung des Tabellenführers auf den Zweiten aus Manchester weiter sechs Punkte. Erling Haaland und Enzo Fernandez waren für City erfolgreich, doch Havertz und Jurrien Timber hatten jeweils eine passende Antwort parat.

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Für die Gäste war es das vierte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg, Arsenal blieb zum sechsten Mal in Serie ohne Niederlage. In der Schlussphase ging es zwischen Arsenal und ManCity heiß herIn einem intensiven Topspiel kam in der ersten Halbzeit selten Spielfluss auf. Die Führung für Manchester durch Haaland war dann sehenswert herausgespielt, beim Ausgleich legte Arsenal-Profi Mikel Merino per Kopf stark für Havertz ab.