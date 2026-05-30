Wildpferdefangen im Merfelder Bruch: Tradition und Artenschutz in Dülmen

Am Samstag findet das traditionelle Wildpferdefangen im Merfelder Bruch statt. Etwa 400 Wildpferde leben hier. Junge Hengste werden von der Herde getrennt und versteigert. Die Aktion dient dem Artenschutz und verhindert Überpopulation.

Das Münsterland fiebert einem Spektakel entgegen: Am Samstag, den 27. Mai 2023, um 15.00 Uhr, findet das traditionelle Wildpferdefangen im Merfelder Bruch bei Dülmen statt.

Dieses jährliche Ereignis, das stets am letzten Maiwochenende zelebriert wird, lockt tausende Besucherinnen und Besucher in die einzigartige Landschaft des Naturschutzgebiets. Der Merfelder Bruch ist eines der letzten Rückzugsgebiete für Wildpferde in Europa. Auf einer Fläche von rund 350 Hektar leben hier etwa 400 Tiere in völliger Freiheit. Die Herde ist eine der wenigen verbliebenen Wildpferdepopulationen auf dem europäischen Kontinent und steht unter strengem Schutz.

Die Ursprünge dieser Pferde reichen weit zurück, möglicherweise bis in die vorrömische Zeit. Sie sind bekannt für ihre Robustheit und Anpassungsfähigkeit an die kargen Bedingungen des Bruchs. Das jährliche Fangen ist nicht nur ein touristisches Highlight, sondern auch ein notwendiger Akt des Artenschutzes, wie die Organisatoren betonen. Ohne diesen Eingriff würde es zu unkontrollierten Vermehrung und aggressiven Kämpfen unter den Hengsten kommen.

Die Aktion folgt einem jahrhundertealten Brauch, der erstmals im Jahr 1856 urkundlich erwähnt wurde. Seitdem hat sich der Ablauf kaum verändert: Am Morgen des Fangtages treiben erfahrene Reiter die Herde von den Weideflächen in die eigens errichtete Arena. Dabei werden die Tiere in einer beeindruckenden Kavalkade über das Gelände geführt. Die Zuschauer erleben hautnah, wie die Pferde in die Arena einlaufen, wo sie von Fachleuten begutachtet werden.

Der Höhepunkt des Events ist die Trennung der jungen Hengste von der Herde. Diese Szene voller Anspannung sorgt jedes Jahr für Gänsehaut bei den Anwesenden. Die Tiere werden einzeln herausgefangen und in Boxen gebracht. Dort werden sie auf ihre Gesundheit und ihren Zustand geprüft.

Die jungen Hengste, die etwa ein- bis zweijährig sind, kommen im Anschluss unter den Hammer. Die Versteigerung beginnt am späten Nachmittag und zieht viele Interessenten an. Die neuen Besitzer müssen bestimmte Auflagen erfüllen: Sie müssen nachweisen, dass sie die Tiere artgerecht halten können, etwa auf einem Hof mit ausreichend Weidefläche. Der Erlös kommt zum Teil dem Naturschutz zugute.

Die weiblichen Tiere und die älteren Hengste verbleiben in der Herde, um deren Stabilität zu gewährleisten. Das Wildpferdefangen ist nicht nur ein kulturelles Ereignis, sondern auch ein wissenschaftlich begleitetes Projekt. Biologen und Tierärzte untersuchen die Herde regelmäßig, um Gesundheitszustand und genetische Vielfalt zu überwachen. In den letzten Jahren gab es Diskussionen über die Ethik des Fangens.

Tierschutzorganisationen kritisieren mitunter den Stress für die Tiere. Die Veranstalter versichern jedoch, dass alle Maßnahmen mit größtem Respekt vor dem Tierwohl durchgeführt werden. Die Pferde erleiden keine bleibenden Schäden und die Trennung von der Mutter erfolgt nur bei den männlichen Jungtieren.

Zudem sei der Eingriff notwendig, um die Überpopulation zu verhindern. Ohne regelmäßiges Fangen würden die Ressourcen im Schutzgebiet nicht ausreichen, was zu Hungertoden führen könnte. Für die Besucher ist das Ereignis ein unvergessliches Erlebnis. Die Arena bietet Platz für rund 10.000 Zuschauer, die bei freiem Eintritt das Schauspiel verfolgen können.

Viele reisen aus dem gesamten Bundesgebiet an, um einmal im Jahr dieses Naturphänomen zu erleben. Das Rahmenprogramm umfasst einen großen Handwerkermarkt, kulinarische Angebote und Führungen durch den Bruch. Auch für Kinder gibt es zahlreiche Aktivitäten. Die Stimmung ist ausgelassen und familiär, dennoch bleibt der Respekt vor den Tieren spürbar.

Das Wildpferdefangen ist ein Stück lebendige Tradition im Münsterland, das die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet. Es erinnert daran, dass der Mensch seit jeher mit der Natur interagiert und Verantwortung für ihre Erhaltung trägt. In Zeiten zunehmender Urbanisierung und Technologisierung bietet dieses Event eine willkommene Gelegenheit, die Ursprünglichkeit der Natur zu erleben. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass der Besuch des Wildpferdefangens eine einmalige Chance ist, die Wildpferde in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen.

Die Tiere sind scheu und normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Nur an diesem Tag öffnet sich der Merfelder Bruch für die Besucher. Das Gelände ist Teil des EU-Vogelschutzgebietes und beherbergt viele seltene Tier- und Pflanzenarten, darunter Kraniche und Orchideen. Der Schutz des Bruchs hat daher oberste Priorität.

Das Wildpferdefangen ist mehr als ein Spektakel; es ist ein Symbol für die gelungene Koexistenz von Mensch und Tier in einer intensiv genutzten Kulturlandschaft. Die Begeisterung der Zuschauer ist jedes Jahr aufs Neue groß, wenn die staubigen Massen der Pferde in die Arena stürmen. Für viele ist es ein emotionaler Moment, wenn die jungen Hengste von ihren Müttern getrennt werden. Doch das Wissen um den tieferen Sinn dieser Handlung versöhnt mit der Eindrücklichkeit des Geschehens.

So bleibt das Wildpferdefangen ein unverzichtbarer Bestandteil der regionalen Identität und ein Beispiel für nachhaltigen Artenschutz, der weit über das Münsterland hinausstrahlt





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