Wildwood Kinostart 2026: LAIKA Stops-Motion-Epos mit 132 Minuten

LAIKA startet Wildwood am 5. November 2026. Travis Knights Fantasy-Film mit Stop-Motion-Animation und 132 Minuten Laufzeit ist ein technischer und emotionaler Höhepunkt.

Der lang ersehnte Fantasy-Film Wildwood kommt am 5. November 2026 in die deutschen Kinos. Das Produktionsstudio LAIKA präsentierte mit diesem Projekt sein bisheriges größtes Vorhaben im Bereich der Stop-Motion-Animation. Regisseur Travis Knight, bekannt für Kubo, der tapfere Samurai, legt mit diesem Werk ein bildgewaltiges Epos vor, das über das übliche Familienabenteuer hinausgeht. Die 132 Minuten reine Magie versprechen eine Intensität, die auf der großen Leinwand ihre volle Wucht entfaltet.

Die Handlung rund um Prue und die Undurchdringliche Wildnis

Die zwölftejährige Prue steht im Zentrum der Handlung, als ihr kleiner Bruder Mac von einem Schwarm Krähen entführt wird. Um ihn zu retten, wagt sie gemeinsam mit ihrem Mitschüler Curtis den Eintritt in die Undurchdringliche Wildnis. Dieser geheimnisvolle Wald liegt am Rand von Portland in Oregon und birgt sprechende Tiere sowie uralte Mächte. Die beiden jungen Helden stoßen auf einen sich zuspitzenden Konflikt, der das globale Gleichgewicht bedroht. Was als klassisches Abenteuer beginnt, entwickelt sich schnell zu einer tiefgreifenden Geschichte über Trauer und Zusammenhalt.

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Emotionale Tiefe und düstere Themen im LAIKA-Universum

Wildwood konfrontiert die Figuren unerschrocken mit Verlust und Angst, ohne dabei seinen emotionalen Kern zu vernachlässigen. Familie, Freundschaft und Resilienz bilden ein starkes Gegengewicht zu den dunklen Aspekten der Erzählung. Die beantragte FSK 12 überrascht möglicherweise nicht alle Eltern, da einige Szenen eine Intensität aufweisen, die eher an große Fantasy-Epen erinnert. Die Schlachtsequenzen halten dabei dem Vergleich mit Der Herr der Ringe locker stand und bieten Momente, die in ihrer Schockwirkung an den Tod Mufas in Der König der Löwen erinnern.

Technische Meisterleistung und Weltrekord der Animation

Die technische Umsetzung des Films stellt einen neuen Maßstab in der Branche dar. Über 1.000 Drehtage flossen in die Produktion ein, was in jeder einzelnen Einstellung sichtbar wird. Die Detailverliebtheit, die Lichtstimmungen und die greifbare Welt sorgen dafür, dass die Stop-Motion-Technik vollständig in die Immersion eingeht. Die Laufzeit von 132 Minuten stellt einen Weltrekord für diese Machart dar. Der bisherige Inhaber, Pinocchio von Guillermo del Toro aus dem Jahr 2022, fiel mit 12 Minuten deutlich kürzer aus. LAIKA beweist damit seine herausragende Position in der Animationsszene.

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Warum das Kinoerlebnis für Wildwood unverzichtbar ist

Trotz der beeindruckenden Laufzeit erlaubt sich der Film keinerlei Längen und hält die Spannung bis zum Finale aufrecht. Die enorme Bildtiefe und die opulenten Sets entfalten ihre Wirkung jedoch erst im Kino. Die Kombination aus handgemachter Animation und einer monumentalen Fantasy-Welt wirkt dort deutlich intensiver als im heimischen Wohnzimmer. Die Atmosphäre ist derart überwältigend, dass sie beim Zuschauer nachhaltige Eindrücke hinterlässt und Gänsehaut verursacht. Viele Zuschauer berichten von einer visuellen Erfahrung, die zum Blinzeln einlädt, um keine Sekunde zu verpassen.

Der Weg zur Oscar-Nominierung für das Animationsstudio LAIKA

Travis Knight inszeniert mit Wildwood kein gewöhnliches Projekt, sondern eine kompromisslose Vision. Die emotionale Tiefe, verbunden mit handwerklicher Präzision, legt den Grundstein für eine potenzielle Oscar-Nominierung. Als großer Fan von Kubo, der tapfere Samurai, erscheint ein Gewinn für LAIKA nur elf Jahre zu spät. Der Film überzeugt durch seine Atmosphäre und die ungeschönte Darstellung von Verlust und Mut. Die Verteilung in den deutschen Kinos übernimmt Capelight Pictures, das den Film dem breiten Publikum zugänglich macht.