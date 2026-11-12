Wildwood Stream Release Datum LAIKA Film 2026

Der LAIKA-Animationsfilm Wildwood erscheint am Stream-Release-Termin digital zum Kauf. Die Kritik lobt die 139-minütige visuell aufwendige Produktion als besten Film des Jahres 2026.

Der Animationsfilm Wildwood erscheint ab dem 14. Mai 2026 auch digital für den heimischen Markt. Zuvor ist das Werk bereits seit dem 8. Mai 2026 in den Kinos zu sehen. Der Stream-Release-Termin markiert den Wechsel von der Leinwand in digitale Verkaufsplattformen wie Amazon Prime Video.

Wildwood Stream Release Datum und Verfügbarkeit

Die digitale Veröffentlichung von Wildwood ist für den 14. Mai 2026 festgelegt. Ab diesem Datum steht der Animationsfilm zum Kauf bereit. Nutzer können die Produktion bereits jetzt vorbestellen.

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Amazon Prime Video listet eine Ultra-HD-Version des Filmes. Diese hohe Auflösumg garantiert eine visuelle Prägung, die dem aufwendigen Produktionsstil der Studios entspricht. Die Vorbestellung ist aktuell über die Plattform verfügbar.

Wildwood Story und Charaktere LAIKA

Die Handlung von Wildwood konzentriert sich auf die zwölfjährige Prue. Ihr kleiner Bruder Mac wird von einem Schwarm Krähen entführt. Dieses Ereignis zwingt Prue zu einer entscheidenden Reaktion.

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Prue wird von ihrem Mitschüler Curtis unterstützt. Gemeinsam begeben sich die beiden Kinder in den geheimnisvollen Wald Wildwood. Dieser Ort liegt direkt vor den Toren von Portland und birgt tiefe Geheimnisse.

In dieser Welt erwarten die Protagonisten sprechende Tiere. Sie treffen auf magische Wesen. Gleichzeitig müssen sie gefährliche Mächte bekämpfen. Die Geschichte ist eine Mischung aus Abenteuer und Fantasie.

Wildwood Bewertung und Kritik LAIKA

Die Resonanz auf Wildwood ist außerordentlich positiv. Kritiker und das Publikum bewerten den Film außergewöhnlich gut. Er gehört bereits jetzt zu den am besten bewerteten Filmen des Jahres 2026.

Ein Kritiker beschreibt den Film als den besten des Jahres 2026. Er hebt das Erlebnis für die ganze Familie hervor. Der Tonfall der Rezension ist durchweg begeisterte.

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Die Laufzeit des Films beträgt rund 139 Minuten. Diese Dauer erlaubt eine ausführliche Erzählung. Das Werk wird als aufwendig gestaltete Reise beschrieben. Die visuellen Aspekte stehen dabei im Fokus.

Wildwood Vergleich mit anderen LAIKA Filmen

Fan von Coraline finden in Wildwood vertraute Elemente wieder. Die außergewöhnliche Bildsprache erinnert an das frühere Werk. Die Detailverliebtheit in der Animation ist vergleichbar hoch.

Auch Fans von Kubo schätzen die düstere Märchenatmosphäre. Diese passt perfekt zur Geschichte von Wildwood. Der handwerkliche Anspruch der Produktion ist deutlich spürbar.

LAIKA hat mit diesem Werk eine neue Marke gesetzt. Der Film verbindet Tradition mit moderner Animation. Die Empfehlung gilt allen Fans des Studios. Die Erfahrung bleibt unvergesslich.