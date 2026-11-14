Wildwood Stream Release: LAIKA Animationsfilm ab sofort digital

Der gelobte LAIKA-Film Wildwood ist ab sofort auf Amazon Prime Video in UHD als Download erhältlich. Der Animationsstreifen wurde von Kritikern als einer der besten Filme des Jahres 2026 gefeiert.

Der aufwendig produzierte Animationsfilm Wildwood von LAIKA hat einen klaren Release-Termin für den heimischen Stream erhalten. Damit wird der Fantasy-Film ab dem kommenden Datum digital zum Kauf und als Stream auf verschiedenen Plattformen verfügbar sein. Der Kinostart lief bereits, doch die digitale Verfügbarkeit markiert einen wichtigen Schritt für die weitere Verbreitung des Werkes.

Details zur digitalen Veröffentlichung

Bei Amazon Prime Video ist bereits eine UHD-Version zur Vorbestellung gelistet. Fans können sich den Film ab dem offiziellen Datum direkt herunterladen oder streamen. Diese Verfügbarkeit schließt die Lücke zwischen dem aktuellen Kinoerlebnis und dem späteren Streaming-Zeitraum. Die Plattform bietet die hochauflösende Version an, was für Visuelle eine entscheidende Information ist. Der Preis für die digitale Vorbestellung bleibt dabei unverändert gegenüber den regulären Preisen.

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Handlung und Setting in Portland

Die Handlung von Wildwood dreht sich um die zwölfjährige Prue. Ihr kleiner Bruder Mac wird von einem Schwarm Krähen entführt. Gemeinsam mit ihrem Mitschüler Curtis begibt sie sich in den geheimnisvollen Wildwood-Wald vor den Toren von Portland. Dort erwartet die beiden eine fantastische Welt voller sprechender Tiere, magischer Wesen und gefährlicher Mächte. Diese Reise formt den Kern des Abenteuers, das im Film dargestellt wird.

Kritik und Vergleich zu früheren Werken

Wildwood wird von Kritikern und Publikum außergewöhnlich gut bewertet. Der Animationsfilm von LAIKA gehört bereits jetzt zu den am besten Filmen des Jahres 2026. Ein Kritiker betitelte ihn sogar als besten Film des Jahres 2026 und ein absolut fantastisches Erlebnis für die ganze Familie. Wer Coraline oder Kubo für ihre außergewöhnliche Bildsprache, die handwerkliche Detailverliebtheit und ihre etwas düstere Märchenatmosphäre schätzt, dürfte auch hier auf seine Kosten kommen. Eine klare Empfehlung ist Wildwood zunächst für alle, die mit den bisherigen Produktionen von LAIKA etwas anfangen können.

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Läufigkeit und Visuelle Ausstattung

Mit einer Laufzeit von rund 139 Minuten ist Wildwood zudem ein ausgesprochen umfangreiches Abenteuer. Ein anderer Hinweis im Kontext nennt eine Laufzeit von 132 Minuten, was auf unterschiedliche Schnittfassungen oder Rundungen hindeuten könnte. Wer sich auf die fantasievolle Welt einlässt, bekommt eine aufwendig gestaltete Reise geboten, die insbesondere visuell einiges zu bieten hat. Der Film verspricht 132 Minuten pure Magie, wie es in ersten Bewertungen heißt. Dies unterstreicht das Ausmaß der visuellen Arbeit, die LAIKA in dieses Projekt investiert hat.

Zukunft und Streaming-Verfügbarkeit

Ab diesem Tag soll der Film auch digital verfügbar sein. Die digitale Verfügbarkeit öffnet den Film einem breiteren Publikum, das den Weg ins Kino nicht auf sich nehmen möchte. LAIKA hat mit diesem Streifen erneut bewiesen, dass Stop-Motion-Animationen im modernen Kino wettbewerbsfähig sind. Die hohe Bewertung deutet darauf hin, dass das Publikum die detaillierte Arbeit honoriert. Wer den Film noch nicht im Kino gesehen hat, hat jetzt die Chance, ihn in hoher Auflösung zu Hause zu genießen. Der Streaming-Termin ist somit ein wichtiger Meilenstein für die Reichweite des Werkes.