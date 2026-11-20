LAIKAs Animationsfilm Wildwood ist ab sofort als Stream verfügbar. Der aufwendig produzierte Film mit der zwölfjährigen Prue begeistert Kritiker und Publikum gleichermaßen.

Der längst erwartete Animationsfilm von LAIKA hat eine neue Plattform erreicht. Der Streifen " Wildwood" ist ab sofort digital auf verschiedenen Streaming-Plattformen verfügbar. Zuvor lief der Film bereits in den Kinos und wurde dort von zahlreichen Zuschauern sowie Filmkritikern gefeiert. Die digitale Veröffentlichung markiert einen wichtigen Schritt für das Studio, das seit Jahren für seine einzigartigen Stop-Motion-Produktionen bekannt ist. Fans können den Film nun bequem von zu Hause aus streamen oder als digitales Kaufangebot erwerben.

Handlung und zentrale Figuren im Film

Die Geschichte umspielt die zwölfjährige Prue, deren kleiner Bruder Mac von einem Schwarm Krähen entführt wird. Dieser Vorfall löst eine intensive Suche und ein Abenteuer aus, das Prue und ihren Mitschüler Curtis in den geheimnisvollen Wildwood-Wald vor den Toren von Portland führt. Die beiden Freunde entdecken dort eine fantastische Welt voller sprechender Tiere, magischer Wesen und gefährlicher Mächte. Die Beziehung zwischen Prue und Mac ist das emotionale Herzstück dieser Reise. Curtis unterstützt die Schwestern dabei, die dunklen Geheimnisse des Waldes zu lüften. Die Dynamik der drei Hauptfiguren treibt die Handlung voran und sorgt für eine emotionale Bindung des Publikums.

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Visuelle Überzeugung und Studio-Tradition

LAIKA hat mit diesem Werk erneut Beweise für ihre handwerkliche Exzellenz geliefert. Wer "Coraline" oder "Kubo" für ihre außergewöhnliche Bildsprache schätzt, wird auch hier auf seine Kosten kommen. Die Animationen sind detailliert und erzeugen eine düstere Märchenatmosphäre, die zur Marke des Studios gehört. Der Film ist eine klare Empfehlung für alle, die mit den bisherigen Produktionen von LAIKA etwas anfangen können. Die visuellen Effekte und die künstlerische Gestaltung heben den Film von anderen Wettbewerbern im Animationsbereich ab.

Kritiken und Zuschauer-Rezeption

Bereits jetzt zählt "Wildwood" zu den am besten bewerteten Filmen des Jahres 2026. Kritiker und Publikum loben den Streifen für seine Tiefe und sein visuelles Erlebnis. "Der beste Film des Jahres 2026! Ein absolut fantastisches Erlebnis für die ganze Familie!" lautete ein typisches Urteil. Andere beschreiben den Film als einen echten Überaschungshit. Die positive Resonanz zeigt, dass LAIKA ein Publikum angesprochen hat, das anspruchsvolle Animationen sucht. Der Film lässt die Streaming-Konkurrenz aktuell alt aussehen.

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Verfügbarkeit und technische Qualität

Bei Amazon Prime Video ist bereits eine UHD-Version zur Vorbestellung gelistet. Dies bietet Technik-Enthusiasten die Möglichkeit, die höchste Bildqualität zu genießen. Die digitale Veröffentlichung macht den Film auch für Zuschauer ohne Kino-Zugang zugänglich. Mit einer Laufzeit von rund 139 Minuten ist "Wildwood" zudem ein ausgesprochen umfangreiches Abenteuer. Wer sich auf die fantasievolle Welt einlässt, bekommt eine aufwendig gestaltete Reise geboten, die insbesondere visuell einiges zu bieten hat. Die lange Spieldauer erlaubt es den Charakteren, sich intensiv zu entwickeln.

Wirtschaftlicher Kontext und Veröffentlichung

Die Veröffentlichung des Films digital unterstreicht die wachsende Bedeutung von Hybrid-Veröffentlichungsstrategien im Filmgeschäft. Zuvor lief der Film erfolgreich in den Kinos, was das Interesse an der digitalen Version stark gesteigert hat. LAIKA hat sich darauf spezialisiert, aufwendig produzierte Filme zu kreieren, die auch Jahre nach ihrer Premiere noch relevant sind. Die Verfügbarkeit bei verschiedenen Anbietern maximiert die Reichweite des Werks. Damit wird der aufwendig produzierte Film von LAIKA auch digital zum Kauf erhältlich. Dies spiegelt den Trend wider, dass erfolgreiche Kinostars zunehmend auch als Premium-Streaming-Inhalte vermarktet werden.