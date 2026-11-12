Wilhelm Schumacher GmbH stellt Insolvenzantrag in Eigenverwaltung

Der Schraubenhersteller Wilhelm Schumacher GmbH aus Hilchenbach hat einen Insolvenzantrag gestellt. Der Betrieb läuft nach Unternehmensangaben weiter, die Sanierung wird in Eigenverwaltung gesteuert.

Die Wilhelm Schumacher GmbH aus Hilchenbach hat zu Beginn des Monats beim Amtsgericht Siegen einen Insolvenzantrag gestellt. Der Schrauben-Hersteller, der seit vier Generationen als Familienunternehmen geführt wird, steht damit vor einer grundlegenden Neuordnung seines Geschäfts.

Das Unternehmen produziert Schrauben und andere Verbindungsteile, darunter auch Spezialanfertigungen nach Kundenwunsch. Die Wilhelm Schumacher GmbH beliefert die Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie sowie den Großhandel in Deutschland, Europa und Übersee.

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Insolvenz in Eigenverwaltung: So läuft das Verfahren

Die Wilhelm Schumacher GmbH hat das Verfahren in Eigenverwaltung beantragt, bei der die Geschäftsführung im Amt bleibt und die Sanierung selbst steuert. Dieses Vorgehen unterscheidet sich von einem klassischen Insolvenzverfahren, in dem ein Insolvenzverwalter die Verfügungsgewalt über das Unternehmen übernimmt.

Bei der Eigenverwaltung behält die bisherige Führung also die Kontrolle über das Tagesgeschäft und die Planung der Sanierung. Ziel ist es, den Betrieb während des Verfahrens fortzuführen und gleichzeitig wirtschaftlich neu aufzustellen.

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Unterstützt wird die Geschäftsführung der Wilhelm Schumacher GmbH dabei von den Sanierungsberatern Thorsten Kapitza und Prof. Dr. Peter Neu. Beide sind Fachanwälte für Sanierungs- und Insolvenzrecht bei ATN.

Geschäftsführung setzt auf Gespräche mit Partnern

Die Geschäftsführung der Wilhelm Schumacher GmbH bezeichnet ihre derzeitigen Gespräche mit Geschäftspartnern und weiteren Beteiligten als gut und konstruktiv. Diese Aussage machte das Management gegenüber der Zeitung BILD.

Sanierungsexperte Thorsten Kapitza nennt als Hauptziel, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern soll eine nachhaltige Sanierung umgesetzt werden, die eine langfristige Zusammenarbeit ermöglicht.

Nach Unternehmensangaben läuft der Betrieb am Standort Hilchenbach uneingeschränkt weiter. Damit sollen Lieferungen und Produktion trotz des Verfahrens fortgesetzt werden.

Preisdruck und Produktionsausfälle belasten Umsatz

Die wirtschaftlichen Probleme der Wilhelm Schumacher GmbH führen die Angaben auf mehrere Faktoren zurück. Genannt werden ein verschärfter Preiswettbewerb, verschobene Kundenbestellungen und ungeplante Ausfälle von Produktionsanlagen.

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Die Folgen dieser Entwicklungen zeigen sich in den Finanzkennzahlen. Umsatz, Ertrag und Liquidität des Unternehmens sind zurückgegangen. Wenn Aufträge verschoben werden und Maschinen stillstehen, fehlen Einnahmen, während die laufenden Kosten bestehen bleiben.

Gerade bei Spezialanfertigungen nach Kundenwunsch ist die Auslastung der Produktion entscheidend. Jeder ungeplante Ausfall einer Anlage wirkt sich deshalb direkt auf die Liefertreue gegenüber Automobilzulieferern, Haushaltsgeräteherstellern und dem Großhandel aus.

Auswirkungen für Kunden und Beschäftigte am Standort

Für Kunden und Beschäftigte der Wilhelm Schumacher GmbH bedeutet das Verfahren zunächst, dass der Betrieb in Hilchenbach laut Unternehmensangaben ohne Einschränkungen weiterläuft. Die Sanierung soll dabei mit den Mitarbeitenden und Kunden gemeinsam umgesetzt werden.

Ob und wann die Gespräche mit Geschäftspartnern zu einer Einigung führen, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor. Ebenso wenig nennt der Bericht konkrete Termine für weitere Verfahrensschritte oder einen Zeitplan für die Sanierung.

Die Entwicklung bei der Wilhelm Schumacher GmbH wird daher vor allem davon abhängen, ob es gelingt, Aufträge zu sichern, die Produktion stabil zu halten und das Vertrauen von Kunden und Lieferanten zu bewahren.