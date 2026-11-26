Die niederländische Königsfamilie lädt zu den „Prince Claus Impact Awards 2026“ ein. Es ist ein seltener Auftritt für Mabel von Oranien-Nassau, die Willem-Alexander und Máxima zur Seite steht.

zeigt sich Willem-Alexander bei der bedeutsamen Veranstaltung. Ehefrau Máxima stiehlt im eleganten weißen Cape-Look allen die Show, doch auch Laurentien überzeugt modisch. Die „Prince Claus Impact Awards“ finden alle zwei Jahre statt, zur Preisverleihung lädt die niederländische Königsfamilie ins Schloss in Amsterdam ein.

Eine unabhängige internationale Jury entscheidet über die Preisträgerinnen und Preisträger, die aus Kunst, Forschung und gesellschaftlicher Arbeit kommen. Der Award ist mit 50.000 Euro aus dem „Prince Claus Fund“ dotiert. Laurentien erschien in einem silbrig-grauen Hosenanzug zu den „Prince Claus Impact Awards“, ihr Ehemann setzte ganz leger auf Jeans. Prinzessin Laurentien und Prinz Constantijn erschienen offenbar getrennt zu der Veranstaltung, zumindest wurden sie bei der Ankunft einzeln fotografiert.

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Laurentien entschied sich – ähnlich wie Schwägerin Máxima – für einen edlen Winterlook und begrüßte die wartenden Fotografen gut gelaunt in einem grauen Hosenanzug und mit knallig-orangefarbener Tasche. Während Willem-Alexander ganz klassisch auf einen blauen Anzug setzte, wählte sein Bruder Constantijn ein überraschend legeres Outfit mit Jeans und Regenjacke. Ob es wohl keinen Dresscode gab? Ebenfalls ein Hingucker: Mabel von Oranien-Nassau und ihre Töchter, die sich zu dem besonderen Anlass in farbenfrohen und gemusterten Kleidern präsentierten.