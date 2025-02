Willi Küppers wird 85: Rückblick auf legendäres Casino Royale

In Herford und Minden-Lübbecke wird es am Mittwoch bewölktes Wetter mit Schauern geben. Am Donnerstag sind kühlere Temperaturen mit Schneefall und Regen zu erwarten. Die Mühlenkreiskliniken müssen sparen und reduzieren die Führungsriege.

Kreis Herford / Kreis Minden-Lübbecke . Willi Küppers wird im April 85 Jahre alt. Der gebürtige Bückeburger gehört zu denjenigen, die Löhne in den 70ern und 80ern entscheidend geprägt haben. Denn als Besitzer des „ Casino Royale “, einer hoch angesehenen und noblen Diskothek, hat er bei zahlreichen Löhnerinnen und Löhnern für feuchtfröhliche Nächte gesorgt. Auch wenn das Lokal später schließen musste, blickt Küppers heute zufrieden zurück.

\Wie das Casino Royale Löhne prägte, Frankreich hat es, Italien auch, ebenso wie die Niederlande, Großbritannien und seit kurzem auch Lettland: ein striktes Handyverbot für Schülerinnen und Schüler. In Deutschland gibt es aktuell keine bundesweite Regelung und so entscheiden Schulen in NRW selbst, wie sie mit Handys auf Schulhöfen umgehen. Oliver Leimbrock, Rektor der Olof-Palme-Gesamtschule (OPG) in Hiddenhausen, hat bisher auf einen eher lockeren Umgang gesetzt. „Schüler von der achten bis zur 13. Jahrgangsstufe durften Handys frei nutzen“, sagt er. „Es war ein Vertrauensvorschuss“: Noch zeitgemäß? Warum diese Schule in Hiddenhausen Handys und Smartwatches verbietet \Das Landgericht Bielefeld setzt heute um 9 Uhr den Prozess um einen tödlichen Angriff nach einer Abifeier in Bad Oeynhausen fort. Angeklagt sind drei Männer. Einem inzwischen 19-Jährigen, der als Haupttäter gilt, wirft die Staatsanwaltschaft Totschlag, Körperverletzung und Diebstahl zum Nachteil eines hilflosen Menschen vor: Nach Eklat am vergangenen Verhandlungstag: Philipos-Prozess geht heute in Bielefeld weiter \Wichtig in OWL Die Mühlenkreiskliniken im Kreis Minden-Lübbecke müssen sparen. Der kreiseigene Klinikkonzern steckt tief in den roten Zahlen und erwartet für dieses Jahr ein Defizit von 17,4 Millionen Euro. Im Zuge ihres Sanierungsprozesses planen die Mühlenkreiskliniken auch die Reduzierung ihres Führungspersonals von 14 auf 9 Personen. Gestrichen werden sollen die fünf Posten in der Pflege und der Betriebsleitung. Ein Prozess, der für Ärger sorgt, denn bislang wurde nur der Posten von Konzern-Pflegedirektorin Annegret Hesemann gestrichen: Streit bei Mühlenkreiskliniken: Pflegekräfte kritisieren neue Führungsstruktur \ Wetter in Herford und Minden-Lübbecke Am Mittwoch ist in den Kreisen Herford und Minden-Lübbecke überwiegend bewölktes Wetter mit gelegentlichen Schauern am Nachmittag zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 4 Grad, während die Tiefstwerte auf minus 2 Grad sinken können. Für Donnerstag sind kühlere Temperaturen mit gelegentlichem leichten Schneefall und Regen vorhergesagt. \Meistgelesen im Norden von OWL Nach brutaler Attacke auf Spenger Hausarzt: Polizei fährt Streife vor Praxis: Andreas Schimke ist in seiner Praxis im Hausarztzentrum Spenge von einem Patienten krankenhausreif geprügelt worden. Der Mann soll auch in seinem Elternhaus schon auffällig geworden sein. Porta Möbel muss Einkaufsverband verlassen – was das für die Kunden bedeutet: Das Ausscheiden aus dem Verbund hat Folgen für die Einkaufspreise und Sortimente von Porta. Der Schritt soll schneller über die Bühne gehen als zunächst angenommen. Nach Kundgebung gegen Rechts in Herford: Anzeige für Veranstalter: Ein späterer Umzug mit 40 Teilnehmern war nicht angemeldet worden. Ein NW-Leser hat Fragen zu parkenden Autos. News über WhatsApp Die News der NW Herford und der NW Minden-Lübbecke sind jetzt auch über WhatsApp verfügbar. Jeden Morgen bekommen Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Nachrichten des Tages. Unseren WhatsApp-Kanal für den Kreis Herford könnt ihr hier kostenlos abonnieren. Zum kostenlosen WhatsApp-Kanal für den Kreis Minden-Lübbecke geht´s hier. \Glosse am Morgen Nee nee, das mit dem Winter ist jetzt vorbei“, war sich der Kollege sicher, als seine Kinder ihn mit der Wettervorhersage für den nächsten Tag konfrontierten. „Habt ihr nicht die NW gelesen? Else hat schon die Kraniche am Bünder Himmel gesehen. Die Vögel haben sowas im Gefühl. Wenn die zurückkommen, ist der Frühling bestimmt nicht mehr weit.“ Und dann der gestrige Tag: Schnee auf den Dächern, Schnee auf dem Rasen, Schnee sogar auf den Straßen, wenn auch ziemlich matschig. „Ist wohl doch noch nicht vorbei“, riefen die Kinder und schmissen ihrem Vater gut gelaunt einen ziemlich nassen Schneeball auf den Rücken. „Na, haben wir uns gestern vielleicht etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt?“, spöttelte die Gattin. „Nicht mal mehr auf die Kraniche ist Verlass“, brummelte der Kollege. Else ist da ziemlich entspannt. Es ist halt erst Februar. Wir sind – selbst in Zeiten des Klimawandels – noch mitten im Winter. Die ein oder andere Schneeflocke könnte auch im März oder im April noch vom Himmel fallen. Aber irgendwann ist er da, der Frühling. Mit dieser Vorhersage lehnt sie sich bestimmt nicht zu weit aus dem Fenster, Eure Els





