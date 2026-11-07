Willi Orban erhält Glückwünsche von Max Verstappen zu 400. RB Leipzig Spiel

Max Verstappen gratuliert Willi Orban zum 400. Bundesliga-Einsatz bei RB Leipzig per Videobotschaft. Orban lobt die Geste des Formel-1-Weltmeisters, obwohl er die Akustik im Stadion kaum verstand.

Willi Orban, der Innenverteidiger von RB Leipzig, feierte am vergangenen Wochenende einen bedeutenden historischen Meilenstein seiner Karriere. Der 34-jährige Ungar bestritt sein 400. Pflichtspiel für den Verein aus der Roten Bull-Arena. Die Feierlichkeiten wurden jedoch durch eine unerwartete und weltweit beachtete Geste aufgewertet, die Orban selbst nicht vorhergesehen hatte.

Nach dem 5:2-Sieg gegen den FC Augsburg wandte sich Formel-1-Weltmeister Max Verstappen per Videoantwort an den Fußballprofi. Die Grußbotschaft wurde von der großen Videowand im Stadion eingeblendet. Der 29-jährige dreifache Weltmeister würdigte damit die langjährige Treue des Abwehrspielers zum deutschen Fußballverein.

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Ungeplante Video-Grußbotschaft vom Rennstall

Die Nachricht von Max Verstappen lautete ausdrücklich: Herzlichen Glückwunsch zu diesem unfassbaren Meilenstein. Als du 2015 dein erstes Spiel für RB Leipzig gemacht hast, habe ich in der Formel 1 angefangen. Der mehrfache Champion drückte zudem die Hoffnung aus, dass sich die Wege der beiden Sportler im nächsten Jahr bei einem Rennen kreuzen könnten, da er sich ein Treffen als Vergnügen vorstellte.

Obwohl die Geste für Orban persönlich hochgradig emotional und stolz machend war, blieb die unmittelbare auditive Erfahrung im Stadion chaotisch. Der Spieler gab später zu, dass er aufgrund der schlechten Akustik auf der Rasenfläche kaum etwas von der Botschaft mitbekam. Orban erklärte ehrlich, dass man unten am Spielfeldrand nichts versteht, weshalb er den genauen Wortlaut der Gratulation nicht bestätigen konnte.

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Persönliche Distanz trotz gemeinsamer Besitzer

Trotz der herzlichen Worte verbindet Orban und Verstappen keine persönliche Freundschaft. Die Verbindung zwischen dem ungarischen Nationalspieler und dem niederländischen Rennfahrer läuft ausschließlich über den gemeinsamen Eigentümer Red Bull. Dennoch schätzt Orban die Verbindung zum Formel-1-Umfeld außerordentlich, da er die Faszination dieser anderen Welt bereits hautnah erlebt hat.

Der Abwehrchef blickt auf 72 Einsätze für die ungarische Nationalmannschaft zurück. Vor drei Jahren durfte er gemeinsam mit Teamkollegen in Spielberg bei einem Rennen anwesend sein. Orban erinnerte sich daran, wie krass es war, vor dem Start auf der Rennstrecke zu stehen. Diese Erfahrung hat ihn gezeigt, dass die Formel 1 eine faszinierende, aber dennoch gänzlich andere Domäne ist als der Fußball.

Schwacher Start zum Jubiläumsspiel

Der sportliche Verlauf des Spiels gegen den FC Augsburg startete für den Jubilar alles andere als glorreich. Bereits nach 38 Sekunden leitete Orban mit seinem ersten Ballkontakt die Führung der Augsburger ein. Dies war nach Angaben des Verteidigers der schlechteste Einstieg, den er je in einem Spiel erlebt hat. Ein solcher Fehlstart zum persönlichen Jubiläum wirkte zunächst ironisch und enttäuschend.

Die Leipziger Mannschaft reagierte jedoch schnell auf diesen ungünstigen Beginn. Die Kollegen konterten den frühen Fehler mit fünf Toren, wodurch der negative Auftakt schnell vergessen war. Orban gab zu, dass das Team sein Spiel relativ schnell wiedergefunden hat, woraufhin er auch wieder ein gutes Gefühl auf dem Platz bekam. Die Niederlage der Gäste war damit besiegelt.

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Unbezwungene Heimserie bleibt intakt

Das Ergebnis festigte die Stärke von RB Leipzig in der heimischen Arena. Die Mannschaft bleibt in der Bundesliga zu Hause ungeschlagen, was die Stabilität der defensiven Linie trotz des frühen Fehlers unterstreicht. Die Führungsebene des Vereins, bestehend aus CEO Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer Frank Plenge und Sportchef Thorsten Schäfer, gratulierte Orban ebenfalls im direkten Kontakt.

Als symbolisches Geschenk für den 400. Einsatz schenkten die Funktionäre Orban einen Gutschein für den Besuch eines Formel-1-Rennens. Diese Geste verbindet die beiden Disziplinen auf ideale Weise. Orban zeigt sich stolz auf die Anerkennung durch eine solche Persönlichkeit wie Max Verstappen, auch wenn die akustische Übertragung im Stadion technisch nicht optimal verlief.