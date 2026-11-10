Willi Orban erreicht Meilenstein: 400. Einsatz für RB Leipzig und Ausblick auf Vertragsverlängerung

Willi Orban absolvierte sein 400. Pflichtspiel für RB Leipzig. Der Abwehrchef genießt die Zeit, doch ein erneuter Vertrag bleibt offen. Gespräche für die Winterpause sind geplant.

Willi Orban hat einen historischen Meilenstein in seiner Karriere bei RB Leipzig gesetzt. Der 34-jährige ungarische Nationalspieler bestritt am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg sein 400. Pflichtspiel für den Verein aus Sachsen. Das 5:2 im Spiel gegen Augsburg markiert nicht nur einen persönlichen Rekord, sondern festigt auch seinen Status als eine der tragenden Säulen der Defensive im Kampf um die nationale Spitze.

Rekordjagd und aktueller Kaderstand

Derzeit steht Orban als aktiver Spieler an Position drei der ewigen Einspielersliste von RB Leipzig. Direkt vor ihm liegt Yussuf Poulsen, der mit 425 Einsätzen bis zu seinem Wechsel zum dänischen Verein Aalborg BK den Rekord hielt. Da der Däne nicht mehr für Leipzig aufläuft, ist ein schneller Überholvorgang sehr wahrscheinlich. Experten gehen davon aus, dass Orban diese Saison mit großer Wahrscheinlichkeit noch an Poulsen vorbeiziehen wird.

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Um den Rekord zu brechen, benötigt der Innenverteidiger lediglich etwa 30 weitere Einsätze in offiziellen Wettbewerben. Angesichts seiner aktuellen Fitness und seiner Rolle als Stammspieler ist diese Marke bis zum Ende der laufenden Saison realistisch erreichbar. Die Verbindung zwischen Orban und dem Verein ist seit elf Jahren bestehen, seitdem er vom 1. FC Kaiserslautern nach Leipzig wechselte.

Karriereplanung und Vertragslaufzeit

Trotz der sportlichen Exzellenz äußert sich Orban zur Zukunft sehr entspannt. Sein aktueller Vertrag läuft bis Juni 2027. Auf Fragen nach einer Verlängerung betonte der Abwehrchef in jüngeren Interviews, dass er sich in dieser Phase keine Gedanken um die Zukunft mache. Stattdessen konzentriere er sich vollständig auf die Gegenwart und die gemeinsamen Ziele des Teams.

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Orban gab zu verstehen, dass er die aktuelle Zeit bei RB Leipzig genieße und sein Maximum für die Mannschaft gebe. Eine explizite Zusage für einen neuen Pakt gab es seitens des Spielers bisher nicht. Dennoch ist die Tür für eine Zusammenarbeit über das aktuelle Vertragsende hinaus definitiv nicht geschlossen. Die Kommunikation mit der Vereinsführung bleibt offen.

Verhandlungen und strategische Planung

Marcel Schäfer, der Sportgeschäftsführer von RB Leipzig, signalisierte bereits frühzeitig die Bereitschaft zur Verlängerung. Er erklärte öffentlich, dass alle im Stadion die Wünsche nach vielen weiteren Spielen für ihren Kapitän hegen. Intern wurden nach Informationen von BILD bereits konkrete Gespräche für die Winterpause initiiert.

Diese Gespräche sind jedoch nicht nur von der sportlichen Leistung des 34-Jährigen abhängig. RB Leipzig führt eine strategische Planung durch, um die defensive Stärke langfristig zu sichern. Der Verein bewertet den Kader sorgfältig, um auch im Falle eines Vertragsendes oder von Verletzungen handlungsfähig zu bleiben.

Konkurrenz im Verteidigungsdreieck

Neben Willi Orban stehen drei weitere Spieler für die Position des rechten Innenverteidigers unter Vertrag bei RB Leipzig. Das sind das junge Talent Abdoul Koné, der bis 2031 verpflichtet ist, Lukas Klostermann, dessen Vertrag bis 2028 läuft, sowie Lutsharel Geertruida. Geertruida ist aktuell für 26 Jahre bis 2029 an PSV Eindhoven ausgeliehen.

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Diese Situation zwingt die Vereinsführung zu einer klugen Ressourcenplanung. Zwar zählt Orban regelmäßig zu den fittesten Spielern der Profimannschaft, das Verletzungsrisiko steigt jedoch altersbedingt an. Ein fünfter Verteidiger soll vermieden werden, falls Orban nach einer Verlängerung längere Zeit ausfällt.

Die Zukunft wird zeigen, ob sich Orban und der Verein auf eine neue Basis einigen. Bis dahin bleibt der Ungar der feste Inbegriff der Konstanz und Loyalität bei RB Leipzig. Seine Entwicklung von der 2. Liga zur deutschen Spitzennation ist dabei ein Beweis für seine Qualität und den Aufbau des Klubs.