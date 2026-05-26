Willi Orban, der Verteidiger von RB Leipzig, hat nach seiner Ankunft in Südafrika bereits fast seine Maximalgewichte in einer Fitnessübung der Mannschaft erreicht. Er hat 250 Kilo aus der Kniebeuge genommen und legt auch noch einige Übungen für einen Hyrox-Wettbewerb nach. Die Sachsen können auf seine Power nicht verzichten, aber sie möchten ihn nicht auf der Aufgabenliste stehen lassen. Orban ist auf jeden Fall noch ein Jahr gebunden und kann nicht einfach zu Marcel Schäfer gehen und sagen, ich bin weg. Als Mannschaft hat er eine gute Saison gespielt, und er hatte einen gewissen Anteil daran. Er zeigte seine Leistung und hofft, dass der Verein dies weiterhin honoriert. Nach der Südafrika-Reise stehen noch zwei Länderspiele mit Ungarn an. Er sieht keine große Notwendigkeit, schnell wegzukommen, aber es müssen alle Seiten zufrieden sein. Er hat auch schon mal Hähnchenleber zum Mittag gegessen, was er als Fan von Tierinnereien genießt. Er kann sich sehr gut in Südafrika vorbereiten und ist gespannt auf das Kennenlernen des Landes und das Spielen gegen eine afrikanische Mannschaft.

Willi Orban (33) hat nach seiner Ankunft in Südafrika bereits fast seine Maximalgewichte in einer Fitness übung der Mannschaft erreicht. Er hat 150 Kilo aus der Kniebeuge genommen, obwohl er eigentlich 154 haben sollte.

Er legte auch noch einige Übungen für einen Hyrox-Wettbewerb nach. Die Sachsen können auf seine Power nicht verzichten, aber sie möchten ihn nicht auf der Aufgabenliste stehen lassen. Orban ist auf jeden Fall noch ein Jahr gebunden und kann nicht einfach zu Marcel Schäfer gehen und sagen, ich bin weg. Als Mannschaft hat er eine gute Saison gespielt, und er hatte einen gewissen Anteil daran.

Er zeigte seine Leistung und hofft, dass der Verein dies weiterhin honoriert. Nach der Südafrika-Reise stehen noch zwei Länderspiele mit Ungarn an. Er sieht keine große Notwendigkeit, schnell wegzukommen, aber es müssen alle Seiten zufrieden sein. Er hat auch schon mal Hähnchenleber zum Mittag gegessen, was er als Fan von Tierinnereien genießt.

Er kann sich sehr gut in Südafrika vorbereiten und ist gespannt auf das Kennenlernen des Landes und das Spielen gegen eine afrikanische Mannschaft





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