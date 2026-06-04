Willi Orbans Zukunft bei RB Leipzig: Zwischen Stammplatz und Vorbildrolle

Willi Orban möchte seinen Vertrag bei RB Leipzig verlängern, doch die klubinterne Planung sieht langfristig andere Wege vor. Ein Vergleich mit Péter Gulácsi zeigt mögliche Wege auf.

Der Innenverteidiger Willi Orban steht bei RB Leipzig vor einer entscheidenden Phase in seiner Vertragslaufbahn. Zwar war intern lange klar, dass er keinen neuen Vertrag erhalten würde, doch nach einer starken Saison hat er seinen Wunsch nach einer Verlängerung deutlich gemacht.

Sein aktueller Vertrag läuft bis 2027. Manager Oliver Schäfer zeigt Verständnis für Orbans Wunsch und betont, dass dieser eine gute Saison gespielt habe. Orban gilt als Top-Profi, der durch Disziplin und Arbeitshaltung auf und neben dem Platz ein Vorbild ist und die Vereins-DNA lebt.

Allerdings muss die Mannschaft für die Zukunft geplant werden. Erfahrungsspieler wie Orban sind wichtig, um junge Talente zu entwickeln, aber langfristig kann er nicht dauerhaft einen Platz für nachrückende Spieler blockieren.

Zudem wird er, wenn er nicht mehr uneingeschränkter Stammspieler ist, nicht mehr zu den Spitzenverdienern gehören können. Ein mögliches Vorbild ist Torwart Péter Gulácsi. Auch er war einst als Abschiedskandidat gehandelt worden, da Maarten Vandevoordt ihn eigentlich ersetzen sollte. Gulácsi setzte sich jedoch durch, überzeugte durch Leistung und erhielt letztlich einen neuen Vertrag, nachdem er bereit war, eine neue Rolle als Nummer zwei anzunehmen und seinem Nachfolger zu helfen.

Schäfer lobt diese Entwicklung ausdrücklich. Es war geplant, zur neuen Saison Vandevoordt ins Tor zu stellen, doch Gulácsi blieb nach einer Verletzung in der Rückrunde dennoch im Dienst der Mannschaft. Sein charakterliches Verhalten wurde höchst anerkannt. Gerade in persönlich schwierigen Phasen zeige sich die Bindung zum Klub und die Identifikation.

Orban fühlt sich RB eng verbunden und hat einen einwandfreien Charakter, gute Voraussetzungen für eine einvernehmliche Lösung. Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung werden folgen. Ebenso stehen Gespräche mit Trainer Ole Werner an





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