William Bøving erzielt beim 2:0 gegen Darmstadt sein erstes Tor für den 1. FC Nürnberg

William Bøving traf beim 2:0 gegen Darmstadt erstmals für den 1. FC Nürnberg und feierte sein Liga-Startelfdebüt mit drei Punkten.

William Bøving hat beim Spiel am Samstag gegen Darmstadt das 2:0 für den 1. FC Nürnberg erzielt und damit seinen ersten Treffer für den Club markiert. Der 23 Jahre alte Däne ist bis zum Sommer von Mainz an den FCN ausgeliehen. Die Partie gewann Nürnberg mit 2:0.

Bis zum vergangenen Wochenende fiel die Bilanz des Neuzugangs in der Liga eher nüchtern aus: viel Aufwand, wenig Ertrag. Gegen Darmstadt änderte sich dieses Bild, weil Bøving mit seinem Tor zum 2:0 erstmals für den Club traf.

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William Bøving erzielt erstes Tor für den FCN

William Bøving hat mit dem 2:0 gegen Darmstadt seinen ersten Treffer im Trikot des 1. FC Nürnberg erzielt. Der Däne wartete damit auf seine Torpremiere für den Club, nachdem er in seinen bisherigen Liga-Auftritten viel gearbeitet, aber kaum Ertrag verbucht hatte.

Bøving zeigte sich nach dem Spiel begeistert. Er sagte, es sei sehr, sehr schön gewesen, endlich auch auf der Torschützenliste zu stehen. Sein Startelfdebüt in der Liga, dazu ein Tor und drei Punkte, bezeichnete er als perfekten Tag.

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Der Stürmer will nun möglichst viele weitere Tore folgen lassen. Mit diesem Ziel will er seine Rolle im Angriff des Clubs ausbauen.

Laufleistung und Sprints gegen Darmstadt

Auch abseits des Treffers war Bøving gegen Darmstadt stark gefordert. Bis zu seiner Auswechslung in der 90. Minute legte der Däne 12,1 Kilometer zurück.

Mit 31 Sprints erreichte Bøving den höchsten Wert eines Nürnbergers in der laufenden Saison. Damit gehörte er zu den FCN-Profis, die auf dem Platz am meisten unterwegs sind.

Die Kombination aus Laufarbeit und Torerfolg zeigt, wie Bøving seine Rolle im Angriff ausfüllen will. Sowohl die Sprints als auch der Treffer stehen für seinen Einsatz in dieser Partie.

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Trainer Miroslav Klose setzt auf direkten Stil

Trainer Miroslav Klose lässt nach Angaben von Bøving einen direkten Spielstil spielen, der schnell in Richtung Tor führt. Bøving beschreibt den Ansatz so, dass die Mannschaft auf schnellstem Wege vor das gegnerische Tor kommen will.

Gleichzeitig betont der Stürmer, dass Nürnberg den Ball bei Bedarf auch halten kann. Insgesamt sieht er im Team eine gute Balance, und der Spielstil passt ihm nach eigener Aussage sehr gut.

Erfahrung aus Graz und Ziel Rückkehr in die Erstklassigkeit

Der Spielstil ähnelt laut Bøving dem Ansatz, den er bei Sturm Graz kennengelernt hat. Dort spielte er von 2022 bis 2025 und wurde mit den Österreichern zweimal österreichischer Meister.

Beim 1. FC Nürnberg will Bøving nun mithelfen, dass der Club nächstes Jahr wieder erstklassig spielt. Dieses Ziel nennt er als seinen Beitrag für die kommende Zeit beim FCN.