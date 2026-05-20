William, britischer Thronfolger, lässt bei Aston Villa-Europa-League-Finale égardlose Ausschweifungen. Homer aus Film und Show reist zu Istanbul.

William , der britische Thronfolger, lässt bei dem Europa-League-Finale seines Herzensklubs Aston Villa gegen den SC Freiburg in Istanbul jede protokollarische Zurückhaltung fallen. Er ist ein leidenschaftlicher Fan des Clubs aus Birmingham und hatte schon bei acht Halbfinals auf der Tribüne gejubelt, anschließend feierte er sogar mit den Spielern in der Kabine.

Sein Sohn Prinz George, ebenfalls großer Fußballfan und gerne im Publikum dabei, begleitete ihn nicht. Bevor der Anpfiff ertönte, ließ sich William auch im Finale nicht nehmen, die Aston-Villa-Kabine zu besuchen und der Mannschaft persönlich motivierende Worte mitzugeben. In den letzten Tagen hat er bereits zwei große Fußballevents besucht: Am Wochenende verfolgte er das FA-Cup-Finale und überreichte den Pokal an Manchester City nach deren 1:0-Sieg gegen Chelsea. Am 11.

Juni beginnt die WM in Kanada, Mexiko und den USA - William könnte die englische Nationalmannschaft auch dort unterstützen





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