Prinz William könnte nach seiner Thronbesteigung die royalen Titel für Prinz Harry, Herzogin Meghan und ihre Kinder aufheben. Analyse der Reformpläne.

Ein möglicher Verlust der königlichen Titel für Prinz Harry und Herzogin Meghan zeichnet sich ab. Mit der bevorstehenden Thronbesteigung von Prinz William (44) könnten grundlegende Veränderungen die Struktur des britischen Königshauses erschüttern. Der Fokus dieser Veränderungen liegt auf der Frage, wer künftig noch berechtigt ist, einen royalen Titel zu führen. Ausgerechnet für den jüngeren Bruder von König Charles III. könnte diese Neuausrichtung den Verzicht auf seine bisherigen Ehren bedeuten.

Offene Titelfragen nach Thronwechsel

Das Buch "Dukes Of Hazard" von Royal-Experte Tom Sykes, das im Februar im Penguin-Verlag erscheinen soll, enthüllt detaillierte Pläne zur Anpassung der Titelvergabe. Nach dem aktuellen Stand der Überlegungen von Prinz William wären die Prinzen- und Prinzessinnentitel der Kinder von Harry und Meghan rechtlich aufgehoben. Zudem würden die entsprechenden königlichen Anreden für die Nachkommen des Herzogpaares entfallen. Diese Maßnahme würde eine klare Trennung zwischen aktiven Mitgliedern des Königshauses und solchen, die das Amt niedergelegt haben, markieren.

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Auch die Titel von Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan Markle (45) sind von diesen Diskussionen betroffen. Queen Elizabeth II. hatte Harry im Mai 2018 zum Herzog von Sussex erhoben. Bei der Hochzeit wurde Meghan automatisch zur Herzogin. Seit ihrem Rückzug aus den Reihen der arbeitenden Royals im Jahr 2020 behalten sie diese Titel jedoch formal bei. Die Anrede "Königliche Hoheit" steht beiden weiterhin zu, nutzen diese Bezeichnung aber seit ihrem Auszug aus dem Palast nicht mehr öffentlich.

Sinn und Zweck der Reformpläne

Die vorgeschlagenen Änderungen dienen laut Sykes der Klarstellung der Rollenverteilung im modernen Königshaus. Ein enger Freund des Thronfolgers erläuterte im Buch, dass Personen, die weiterhin offizielle Termine wahrnehmen und repräsentative Pflichten erfüllen, ihren königlichen Titel, ein Gehalt sowie eine Unterkunft vom Staat bezahlt bekommen sollen. Diese Unterstützung soll an die Erfüllung konkreter duties geknüpft bleiben.

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Wer sich hingegen bewusst gegen die Rolle als arbeitendes Mitglied des Königshauses entscheidet, verzichtet auf diese Privilegien. Im Gegenzug erhält diese Person die volle Freiheit, als Privatmann oder -frau zu agieren. Dazu zählt das Recht, auf jede beliebige Weise Geld zu verdienen, ohne dabei an die strengen Vorgaben und die öffentliche Kontrolle des Königshauses gebunden zu sein. Diese Trennung soll beiden Seiten mehr Autonomie und weniger Konfliktpotenzial bieten.

Folgen für die Generation der Enkel

Nicht nur Harrys direkte Familie, sondern auch die Kinder von William und Kate Middleton wären von einer möglichen Reform betroffen. Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) sollen als Erwachsene in der Lage sein, ihre eigene Zukunft selbst zu bestimmen. Sykes berichtet, dass diese zwei Optionen offen stehen: Entweder sie wählen ein Leben im aktiven Dienst der Krone mit allen damit verbundenen Titeln und Verpflichtungen, oder sie entscheiden sich für eine unabhängige Karriere außerhalb der Royal Family ohne königlichen Titel.

Im Gegensatz zu ihren Geschwistern ist die Zukunft von Prinz George (13) festgelegt. Seine Position als nächster Thronfolger gilt als unumstößlich. Ein Freund des Thronfolgers beschrieb die Idee dieser Reform als absolut genial, da sie Prinz William als Befreiung für seine Kinder darstellt. William glaube tatsächlich daran, dass diese Flexibilität seinen Kindern mehr Chancen im Leben eröffnet, anstatt sie in ein starres Korsett königlicher Pflichten zu zwingen.