William Poromaa bestätigt Trennung von Cecilie Wasler Fone

Der schwedische Skilangläufer William Poromaa gibt seine Single-Existenz bekannt. Nach dem Ende der Beziehung mit Cecilie Wasler Fone konzentriert er sich nun auf seine sportliche Karriere.

Der schwedische Skilanglauf -Star William Poromaa hat öffentlich bestätigt, dass er nach einer kurzlebigen romantischen Beziehung wieder single ist. Der 25-jährige Athlet sprach in einem Interview mit der schwedischen Tageszeitung Aftonbladet klar aus, dass er derzeit keine Lebensgefährtin besitzt. Diese Offenlegung beendet die Spekulationen über das Paar, das im Frühjahr 2025 durch einen öffentlichen Kuss im Mittelpunkt der Medien stand.

Das Ende der Romanze im Jahr 2025

Die Beziehung zwischen William Poromaa und der Norwegerin Cecilie Wasler Fone war vor kurzem noch Gegenstand breiter Berichterstattung. Im Jahr 2025 hatte sich das Paar zunächst öffentlich gezeigt, als William Poromaa nach seinem Erfolg bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim die unbekannte Frau küsste. Die Weltmeisterschaft fand zwischen dem 26. Februar und dem 9. März 2025 statt, wobei William Poromaa die Silbermedaille im 50-Kilometer-Rennen errang. Cecilie Wasler Fone, damals 24 Jahre alt, bestätigte die Trennung nun explizit, als sie von der schwedischen Presse nach ihrem Beziehungsstatus gefragt wurde. Auf die direkte Frage, ob sie single sei, antwortete der Athlet mit einem klaren Ja.

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Romantischer Start bei einem Abendessen

Die Art und Weise, wie William Poromaa und Cecilie Wasler Fone sich kennenlernten, wurde später durch die Dokumentation Ett släktträd av guld enthüllt. Der Romanze ging ein zufälliges Treffen voraus, bei dem William Poromaa zu einem Abendessen in Lillehammer hinzustoß. Cecilie Wasler Fone gab in der Dokumentation zu, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, wer William Poromaa war. Die Norwegerin erzählte, dass sie ihm eine süße Nachricht geschickt hatte, was den Grundstein für ihre kurze Beziehung legte. Diese persönliche Entwicklung hatte zuvor großes Interesse an den Privatsphären der beiden Sportler geweckt, da William Poromaa zuvor lange mit der zweifachen Olympiasiegerin Frida Karlsson liiert war, die ebenfalls 27 Jahre alt ist.

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Fokus auf sportliche Entwicklung und Gesundheit

William Poromaa äußerte sich positiv über den aktuellen Single-Status und betonte, dass diese Phase ihm ermögliche, sich vollständig auf seine persönlichen Ziele zu konzentrieren. Der Athlet erklärte, dass es gut sei, an sich selbst zu arbeiten und sich nicht durch externe Verpflichtungen ablenken zu lassen. Sein primäres Ziel bleibt es, einer der besten Skifahrer der Welt zu werden. Um diese Zielsetzung zu erreichen, verarbeitete William Poromaa die Trennung durch intensives Training und Quality Time mit Freunden sowie der Familie. Er beschrieb das Leben als Sportler als besonders und manchmal erfrischend, wenn man diese Intensität in aller Ruhe genießen kann, ohne abgelenkt zu werden.

Herausforderungen im Sommer und Vorbereitungen

Neben den privaten Umbrüche muss sich William Poromaa auch mit gesundheitlichen Rückschlägen auseinandersetzen. Der schwedische Langläufer absolvierte einen schwierigen Sommer, in dem er sich nach einem Knöchelbruch von einer Verletzung erholen musste. Aktuell bereitet er sich mit dem schwedischen Nationalteam im Schnalstal auf die kommende Wettkampfsaison vor. Diese Region in den Alpen bietet ideale Bedingungen für das Training im Sommer. Die Kombination aus der Verarbeitung der Trennung und der Rehabilitation von der Verletzung zeigt, wie sehr William Poromaa seinen sportlichen Erfolg priorisiert, nachdem er in Trondheim den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere gefeiert hatte.