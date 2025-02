Williams: Eine Formel-1-Legendenreise

Von den Anfängen bis zum modernen Motorsport - ein Rückblick auf die bewegte Geschichte des legendären Formel-1-Teams Williams.

Auf geht's ins Abenteuer Formel 1: Nach zwei erfolglosen Anläufen in der Königsklasse gründen Frank Williams (70 Prozent) und Patrick Head (30 Prozent) ihr eigenes Team . Mit einem March-Chassis steigt man beim Grand Prix von Spanien in die Weltmeisterschaft ein. Der FW06 für die Saison 1978 ist das erste selbstgebaute Williams-Chassis aus der Feder von Patrick Head. Alan Jones fährt damit beim US-Grand-Prix in Long Beach auf das Podium.

Sieger: Carlos Reutemann auf Ferrari, ein künftiger Williams-Pilot. In den ersten sechs Rennen der Saison 1979 geht Williams komplett leer aus, doch plötzlich platzt der Knoten: Der Schweizer Clay Regazzoni beschert dem britischen Rennstall ausgerechnet beim Heim-Grand-Prix in Silverstone den ersten Sieg - mit fast einer halben Minute Vorsprung. Der Australier Alan Jones (rechts) wurde von vielen unterschätzt, aber nicht von Frank Williams - und bedankte sich für das Vertrauen mit dem WM-Titel 1980. Hier beim Grand Prix von Österreich 1980 in Spielberg. Mit Sponsorengeldern von Saudia, der Firma des Vaters von Osama bin Laden, wird Keke Rosberg 1982 Weltmeister. Dafür reicht ein einziger Sieg beim Grand Prix der Schweiz im französischen Dijon-Prenois. 1983 testet ein gewisser Ayrton Senna in Donington erstmals ein Formel-1-Auto. Frank Williams will den jungen Brasilianer unbedingt haben, Senna entscheidet sich aber für das Toleman-Team. Nigel Mansell muss sich in Jerez de la Frontera 1986 nur Ayrton Senna geschlagen geben. Bei einem der knappsten Zieleinläufe der Formel-1-Geschichte fehlen dem Williams-Fahrer nur 14 Tausendstelsekunden auf den Sieg. Im März 1986 kommt es zu einem Verkehrsunfall in Südfrankreich, bei dem Frank Williams schwer verletzt wird. Er sitzt fortan im Rollstuhl - und ist im Juli erstmals wieder vor Ort an der Rennstrecke dabei. Wieder Weltmeister: Nelson Piquet gewinnt 1987 nicht nur den Grand Prix von Ungarn in Budapest (Bild), sondern auch den Fahrer-WM-Titel. Nach der McLaren-dominierten Saison 1988 mit Judd-Motoren kann der'Rollstuhlgeneral' 1989 wieder siegen: Thierry Boutsen beendet die Durststrecke beim Regen-Grand-Prix im kanadischen Montreal - mit Renault-Power. Der Beginn einer britisch-französischen Erfolgsallianz. 1991: Der Williams-Renault FW14 ist ab Saisonmitte das schnellste Auto, aber Nigel Mansell scheitert am überragenden Ayrton Senna auf McLaren. Seine letzten WM-Chancen verspielt er mit diesem Ausritt in Suzuka. Ayrton Senna gewinnt mit unterlegenem Material zwar das Herzschlag-Finale in Monte Carlo, aber ansonsten ist die Kombination Williams/Mansell 1992 so gut wie unschlagbar. 1993, am Höhepunkt: Williams ist in der Formel 1 das Maß aller Dinge und besitzt in Grove die neben McLaren modernste Motorsport-Fabrik überhaupt. Nach einem Jahr Pause kommt'Professor' Alain Prost zurück, um ein viertes und letztes Mal Weltmeister zu werden. Teamkollege: ein gewisser Damon Hill, damals noch völlig unbekannt. Ayrton Senna beim tragischen Grand Prix von San Marino 1994 in Imola. Sein erstes Formel-1-Auto ist ein Williams gewesen, sein letztes ist es ebenfalls. Das Duell zwischen Damon Hill und Michael Schumacher prägt die mittleren 1990er-Jahre. Hier die Kollision in Silverstone 1995. Schumacher/Benetton werden 1994 und 1995 Weltmeister, Hill scheint am Deutschen schon zu verzweifeln. Zwei Jahre nach der unglücklichen Kollision mit Michael Schumacher in Adelaide ist Damon Hill endlich am Ziel: Weltmeister auf Williams beim Grand Prix von Japan in Suzuka. Wieder eine WM-Entscheidung durch Kollision: Jacques Villeneuve übersteht die'Rammbock'-Attacke von Michael Schumacher in Jerez, kommt als Dritter ins Ziel, weil er den McLaren-Piloten den Sieg schenkt, und wird Weltmeister 1997. Die mageren Winfield-Jahre: In neuen Farben gewinnt das Williams-Duo Villeneuve/Frentzen 1998, in der ersten Saison ohne Renault-Werksmotoren, keinen einzigen Grand Prix. Beginn der BMW-Ära in der Saison 2000: Der deutsche Hersteller kommt als technischer Partner und als Teil-Namensgeber zum britischen Traditionsteam. Beim Grand Prix von San Marino 2001 in Imola feiert Ralf Schumacher den ersten Sieg für Williams-BMW, und auch seinen ersten in der Formel 1. Dank BMW-Power entwickelt sich Williams in jenen Jahren zu einem absoluten Hochgeschwindigkeitswunder. Juan Pablo Montoya begeistert mit seinem aggressiven Fahrstil zwar nicht seinen Lieblingsgegner Michael Schumacher, aber Millionen von Fans auf der ganzen Welt. 2003 wird der Kolumbianer beinahe Weltmeister. Für mehr als sieben Jahre der letzte Sieg: Juan Pablo Montoya beim Grand Prix von Brasilien 2004 in Sao Paulo. Ein Stern geht auf: Nico Rosberg feiert auf Williams-Cosworth in Bahrain 2006 seine Formel-1-Premiere - mit schnellster Rennrunde. Bis er in China 2012 auf Mercedes erstmals ein Rennen gewinnt, muss der Sohn des früheren Williams-Weltmeisters Keke Rosberg aber 111 Grands Prix warten. Alexander Wurz holt 2007 beim Grand Prix von Kanada in Montreal mit ein bisschen Glück den einzigen Podestplatz jener Saiso





