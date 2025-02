Williams findet mit Atlassian neuen Titelsponsor und kündigt Übergangsdesign an

Formel-1-Team Williams hat einen großen Sponsoring-Deal mit dem Software-Giganten Atlassian abgeschlossen. Der Vertrag ist der größte in der 48-jährigen Geschichte des Teams und soll Williams in eine neue Ära des Erfolgs führen.

Formel-1-Team Williams hat den Software -Giganten Atlassian als neuen Titelsponsor vorgestellt und kündigt ein Übergangsdesign für sein neues Rennauto an. Der Deal ist der größte in der 48-jährigen Geschichte von Williams , wie das traditionsreiche Formel-1-Team aus Grove in England betont. Die Vertragslaufzeit beträgt mehrere Jahre, die genaue Dauer wurde aber nicht veröffentlicht. Atlassian sorgt für Aufbruchsstimmung bei Williams .

Teamchef James Vowles spricht von einem „bedeutenden Tag in der ruhmreichen Geschichte“ seines Teams und bezeichnet Atlassian als einen „zentralen Meilenstein in unserem Wiederaufbau“. Er ergänzt: „Mit Atlassian haben wir einen Partner, der uns mit seiner Technologie und seinen Tools dabei helfen wird, unser volles Potenzial auszuschöpfen, indem er die Zusammenarbeit und Teamarbeit in der gesamten Organisation verbessert.“ Genau das ist die große Stärke von Atlassian: Das mittlerweile in die USA umgesiedelte Unternehmen hat sich auf Softwarelösungen für Unternehmen spezialisiert und verfolgt das Ziel, Arbeitsabläufe effizienter und sinnvoller zu gestalten. Dafür entwickelt Atlassian eigene Softwarelösungen, hat aber in der Vergangenheit auch fremde Anwendungen aufgekauft. Das börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in Sydney, Australien, beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter an mehr als einem Dutzend Standorten und betreut rund 300.000 Kunden. Nun kommt mit Williams ein Formel-1-Team hinzu, das Atlassian als Titelsponsor, Technologie- und Softwarepartner unterstützen wird. Was Atlassian an diesem Projekt reizt, bringt Geschäftsführer und Mitbegründer Mike Cannon-Brookes auf den Punkt: „Die Formel 1 ist der ultimative Teamsport. Ingenieure, Entwickler, kommerzielle Teams, Boxencrews und viele weitere Beteiligte arbeiten in Echtzeit mit unglaublicher Geschwindigkeit zusammen, um um Podiumsplätze zu kämpfen.“ Von solchen Erfolgen war Williams zuletzt meist weit entfernt gewesen: Der bislang letzte Podiumsplatz datiert aus der Saison 2021 beim abgebrochenen Belgien-Rennen, in dem keine einzige Runde unter grüner Flagge gefahren wurde - George Russell profitierte damals von einer herausragenden Qualifying-Leistung. Zuvor hatte Williams letztmals 2017 in Baku einen Podestplatz erzielt, während der bislang letzte Rennsieg aus der Saison 2012 stammt - und ebenfalls überraschend zustande kam:. Sein Unternehmen glaube fest an die Kraft der Teamarbeit, betont der Atlassian-CEO: „Wir wissen, dass großartige Teams mit den richtigen Werkzeugen und Methoden Dinge erreichen können, die allein unmöglich wären.“ Williams habe seit dem Eigentümerwechsel in den vergangenen Jahren eine „bemerkenswerte Transformation durchlaufen“, so Cannon-Brookes weiter. „Ich bin überzeugt, dass das Team alle Grundlagen für eine neue Ära des Erfolgs besitzt.“ Auch fahrerisch hat sich Williams zur Saison 2025 verstärkt: Neben Alexander Albon wird künftig der bisherige Ferrari-Pilot Carlos Sainz für das Team antreten. Damit sitzt erstmals seit Robert Kubica 2019 wieder ein Rennsieger in einem Williams-Formel-1-Auto





