Williams Formel 1-Team revolutioniert die Arbeitsweise mit modernem System

Williams Formel 1-Team hat nach einem schwierigen Jahr 2024 eine radikale Neuerung eingeführt: ein modernisiertes System, das die bisherige Excel-Tabelle ablöst. Der neue Ansatz ermöglicht eine effizientere Produktion, geringeres Gewicht und eine verbesserte Qualität des Autos.

Williams ' Formel-1-Team hatte in der Saison 2024 mit einem übergewichtigen und verspätet fertiggestellten Auto zu kämpfen. Teamchef James Vowles führte zur Saison 2025 drastische Änderungen ein, die einen „Unterschied wie Tag und Nacht“ zur bisherigen Arbeitsweise darstellten. Das Team hatte zuvor eine überdimensionierte Excel-Tabelle verwendet, um den gesamten Bauprozess seines Formel-1-Autos zu verwalten. Diese Tabelle umfasste tausende Einträge und rund 20.000 Zellen.

Vowles sah in diesem System einen erheblichen Unterschied zu den hochmodernen Software-Systemen, die er von seinem ehemaligen Arbeitgeber Mercedes kannte.Vowles' Mission war es, Williams' angestaubte Arbeitsweise zu modernisieren. Das 2024er-Auto, das Ergebnis der bisherigen Vorgehensweise, litt unter technischen Problemen und die Produktion von Ersatzteilen war nur langsam. Das Fahrzeug FW46 absolvierte vor Saisonbeginn keinen Shakedown und war in seiner ursprünglichen Spezifikation um 0,45 Sekunden pro Runde zu schwer. Dieses Übergewicht wurde im Laufe der Saison durch Upgrades reduziert.Das zusätzliche Gewicht resultierte aus der Verwendung von schwerem Metall anstelle von leichterem Kohlefaser für viele Bauteile des FW46. Der Wechsel von der ineffizienten Excel-Tabelle zu einem modernen System, das bereits von anderen Teams genutzt wurde, verlängerte den gesamten Produktionsprozess. Zusätzliche Nachteile waren, dass schwere Metallteile bei Unfällen die Monocoque der Williams-Fahrzeuge beschädigten, was zusätzliche Reparaturen und Ersatzteile erforderte. All dies belastete das Budget im Rahmen der Kostendeckelung. Der neue Williams erreichte auf Anhieb das vorgeschriebene Mindestgewicht von 798 Kilogramm. Vowles beschreibt diesen Wandel als „Unterschied wie Tag und Nacht“ im Vergleich zum Vorjahr.Das neue System bei Williams ist im Grunde eine digitale Karte der gesamten Architektur des FW47. Diese Karte, die ein leitender Teaminsider als „eine hierarchische Anordnung jedes einzelnen Teils“ beschrieb, lässt sich schnell durchsuchen und stellt alle Teile übersichtlich am Bildschirm dar. Das Programm listet die benötigten Teile und Materialien detailliert auf und dokumentiert, wie lange jedes Bauteil im Einsatz ist und wann es voraussichtlich das Ende seiner sicheren Lebensdauer erreicht. Das Fahrzeug sei „wirklich gut“ – die allgemeine Qualität sei hervorragend. Die gesamte Belegschaft habe großartige Arbeit geleistet. Williams habe sich deutlich gesteigert.





MST_AlleNews / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Formel 1 Williams Arbeitsweise Modernisierung Excel-Tabelle Software Produktion Effizienz Gewicht Qualität

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Macht die Formel E mehr Sinn als die Formel 1?Formel-E-Pilot Lucas di Grassi reagiert auf die Kritik von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko. Er ist überzeugt: Sein Arbeitgeber Audi gewinnt in der Formel E mehr als in der Formel 1.

Weiterlesen »

Williams stellt seinen Kader für die Saison 2025 vor: Acht talentierte Fahrer auf dem Weg zum Formel-1-TraumWilliams hat seinen Fahrerkader für die kommende Saison in der Formel 2 und Formel 3 vorgestellt. Franco Colapinto ist zum Alpine-Team gewechselt und somit aus dem Williams-Nachwuchsprogramm ausgeschieden. Das Team präsentiert acht Fahrer, die in den kommenden Jahren für Williams an den Start gehen könnten.

Weiterlesen »

Fotostrecke: Formel-1-Fahrer, die bei Williams ihr Debüt gefeiert habenWilliams gehört zu den langlebigsten Teams der Formel 1: Ob als Topteam oder im Hinterfeld, immer wieder hat der Rennstall Rookies den Einstieg ermöglicht

Weiterlesen »

Senna-Erbe & drei Champions: Diese Formel-1-Fahrer debütierten für WilliamsWilliams hat in den vergangenen Jahren vielen Piloten zum Formel-1-Debüt verholfen: Das war in den Anfangsjahren aber noch ganz anders

Weiterlesen »

Williams: Ein Sprungbrett für Formel-1-TalenteDiese Geschichte beleuchtet die lange Tradition von Williams als Sprungbrett für junge Fahrer in der Formel 1. Von Rookies wie Jacques Villeneuve bis hin zu den jüngeren Talenten aus dem Mittelfeld untersucht der Artikel die Debüts und Leistungen dieser Fahrer beim Team.

Weiterlesen »

Formel 1: Einst Hausverbot, jetzt Botschafter - Jacques Villeneuve zurück bei WilliamsMax Verstappen hat sich da mal was gegönnt.

Weiterlesen »